La golpeó, le robó y la siguió hostigando: lo acusan por tres hechos de violencia contra su pareja

La atacó, violó una restricción y la amenazó para que retire la denuncia. Tiene prohibido acercarse y deberá cumplir medidas hasta el juicio.

Un hombre fue acusado por el Ministerio Público Fiscal.

Un hombre fue acusado por el Ministerio Público Fiscal tras protagonizar tres graves episodios de violencia contra su pareja en menos de 48 horas.

La imputación se formalizó en una audiencia realizada en el Foro Penal de la Cuarta Circunscripción, donde el fiscal detalló una seguidilla de hechos que incluyeron agresiones físicas , robo , desobediencia judicial y amenazas en Cinco Saltos .

El primer hecho ocurrió el 3 de abril , cerca de las 6 de la mañana. Según la acusación, el imputado golpeó a la mujer con la intención de causarle daño.

Aunque la víctima logró retirarse, al regresar la agresión continuó con mayor violencia. En ese contexto, el hombre le robó un iPhone y una PlayStation antes de abandonar la vivienda.

Una médica del hospital constató lesiones de gravedad: fractura y desviación de tabique nasal, además de múltiples escoriaciones en distintas partes del cuerpo.

Desobedeció una orden judicial

Ese mismo día por la noche, el acusado volvió a acercarse a la víctima pese a tener una prohibición de acercamiento dictada por un juez de Paz.

image

La situación se dio en un carrito de comidas, donde el hombre se ubicó a pocos metros. Ante el temor, la mujer decidió retirarse del lugar.

Amenazas para que retire la denuncia

El tercer episodio ocurrió el 4 de abril por la tarde. Según la fiscalía, el imputado envió mensajes intimidatorios con el objetivo de que la víctima retirara la denuncia.

Este accionar agravó aún más su situación judicial, en un contexto ya marcado por la violencia de género.

Medidas estrictas y advertencia judicial

El juez de Garantías dio por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.

Además, ordenó medidas de protección para resguardar a la víctima:

Prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de su vivienda

Restricción de 200 metros respecto a su lugar de trabajo

Prohibición total de contacto

Presentaciones semanales en la comisaría 43

El magistrado fue contundente: si el imputado incumple nuevamente, podría quedar detenido con prisión preventiva.

Delitos que se le imputan

La calificación legal incluye lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con robo simple.