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Apareció la mujer que era intensamente buscada en Fernández Oro

Había salido en bicicleta hacia un centro comunitario y desapareció. La Policía pidió ayuda urgente para encontrarla.

La mujer fue vista por última vez lunes por la tarde en Fernández Oro. 

La mujer fue vista por última vez lunes por la tarde en Fernández Oro. 

 Estefania Petrella

Una fuerte preocupación paralizó a Fernández Oro tras la desaparición de Olga Isabel Álvarez, una mujer que había salido de su casa el lunes por la tarde y nunca regresó. Este martes confirmaron que apareció en buen estado.

Según informaron desde la Comisaría 26°, se había ausentado alrededor de las 19 con destino al centro comunitario del barrio Costa Linda. Sin embargo, nunca llegó al lugar ni volvió a comunicarse con su familia.

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Al momento de su desaparición, Álvarez se trasladaba en una bicicleta playera de color rojo.

Pedido urgente a la comunidad

La Policía había lanzado un pedido de colaboración urgente para dar con su paradero y solicita a quienes puedan aportar información que se comuniquen de inmediato.

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