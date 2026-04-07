Policiales LMCipolletti Fernández Oro Apareció la mujer que era intensamente buscada en Fernández Oro

La mujer fue vista por última vez lunes por la tarde en Fernández Oro. Estefania Petrella

Una fuerte preocupación paralizó a Fernández Oro tras la desaparición de Olga Isabel Álvarez, una mujer que había salido de su casa el lunes por la tarde y nunca regresó. Este martes confirmaron que apareció en buen estado.

Según informaron desde la Comisaría 26°, se había ausentado alrededor de las 19 con destino al centro comunitario del barrio Costa Linda. Sin embargo, nunca llegó al lugar ni volvió a comunicarse con su familia.

Cómo es y qué ropa llevaba Al momento de su desaparición, Álvarez se trasladaba en una bicicleta playera de color rojo.