Apareció la mujer que era intensamente buscada en Fernández Oro
Había salido en bicicleta hacia un centro comunitario y desapareció. La Policía pidió ayuda urgente para encontrarla.
Una fuerte preocupación paralizó a Fernández Oro tras la desaparición de Olga Isabel Álvarez, una mujer que había salido de su casa el lunes por la tarde y nunca regresó. Este martes confirmaron que apareció en buen estado.
Según informaron desde la Comisaría 26°, se había ausentado alrededor de las 19 con destino al centro comunitario del barrio Costa Linda. Sin embargo, nunca llegó al lugar ni volvió a comunicarse con su familia.
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Al momento de su desaparición, Álvarez se trasladaba en una bicicleta playera de color rojo.
Pedido urgente a la comunidad
La Policía había lanzado un pedido de colaboración urgente para dar con su paradero y solicita a quienes puedan aportar información que se comuniquen de inmediato.
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