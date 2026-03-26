Amplían la búsqueda de Kevin Hernández: suman fuerzas federales al operativo

El operativo policial para dar con el paradero del joven de 26 años pasa al ámbito nacional. La misteriosa hipótesis de su desaparición.

El operativo de búsqueda de Hernández tuvo la incorporación del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu).

La búsqueda de Kevin Hernández , el joven de 26 años desaparecido en Lamarque desde el pasado 22 de febrero , sumó refuerzos en las últimas horas a partir de la ampliación del operativo a todo el territorio argentino. Ante la desaparición del hombre, el procedimiento recibió refuerzos con la intervención de organismos nacionales y la incorporación de agentes para sumarse a los rastrillajes y rastreo del hombre.

Desde la Fiscalía, confirmaron al medio local 7 en Punto que el operativo de búsqueda de Hernández tuvo la incorporación del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu). El organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación coordina acciones a nivel federal para identificar el paradero de personas denunciadas como desaparecidas.

En ese contexto, este jueves llegará el personal de la Policía Federal Argentina y de la Prefectura Naval Argentina al Valle Medio, para sumarse a los intensos rastrillajes que se realizan en la zona. La búsqueda de Hernández ya suma 33 días desde su desaparición registrada el 22 de febrero pasado.

El operativo de búsqueda incluye un amplio despliegue con canes, drones y efectivos de diferentes destacamentos policiales para reconstruir los últimos pasos de Hernández. El procedimiento cuenta con la colaboración de la policía montada, que se suma a la participación previa de Prefectura, para la búsqueda del hombre en los espejos de agua de la región.

kevin hernandez Kevin Hernández desapareció el 22 de febrero de 2026.

Sin embargo, ante la intensidad del operativo y la falta de resultados positivos, se determinó profundizar las tareas y extender la búsqueda a nivel nacional.

Se suman al operativo canes de la PFA de La Pampa

Además, en las próximas horas se incorporarán perros rastreadores provenientes de la Policía Federal de La Pampa, lo que permitirá reforzar los trabajos en áreas específicas, identificar los últimos pasos antes de su desaparición y buscar en zonas de difícil acceso.

lamarque Este jueves llegará el personal de la Policía Federal Argentina y de la Prefectura Naval Argentina al Valle Medio.

El Sifebu tiene como principal función articular el intercambio de información entre el Poder Judicial, los ministerios públicos y las fuerzas de seguridad de todo el país.

Además, mantiene un registro actualizado y centralizado de personas desaparecidas y de identidad desconocida. Se trata del organismo encargado de activar herramientas como Alerta Sofía, para casos de alto riesgo.