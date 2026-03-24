La desaparición que conmueve e intriga a Río Negro: "Alguien sabe algo..."

¿Qué pasó con Kevin Hernández? En la marcha por cumplirse un mes sin noticias del joven de Lamarque surgió una novedad relacionada a la causa. ¿Dónde está Kevin?

En Lamarque se renuevan las marchas y los reclamos por la desaparición de Kevin.

La búsqueda ya cumplió un mes y sin embargo no hay rastros de él. La región exige respuestas por el paradero de Kevin Hernández cuya desaparición en la ciudad de Lamarque no arrojó resultados. La familia mantiene la vigilia y el reclamo para que se esclarezca el caso.

Familiares y amigos del joven volvieron a movilizarse este lunes por el centro de la ciudad rionegrina y prometieron sostener las medidas con las que ejercen presión para que el muchacho aparezca sano y salvo. “El acampe no se va a levantar, las calles van a seguir cortadas ", avisó Luz , la pareja de Kevin.

Bajo la consigna, “alguien sabe algo” , la movilización partió desde la plaza Santa Genoveva, frente al edificio municipal y muchos vecinos participaron de la misma. Se trató de una manifestación en silencio, sin disturbios, pero con una fuerte carga simbólica .

La convocatoria buscó mantener vigente el reclamo social mientras continúa la preocupación por la falta de respuestas sobre el joven.

La desaparición de Kevin: desde el 22 de febrero sin novedades

Kevin fue visto por última vez el 22 de febrero y la denuncia se formalizó cuatro días después. Desde entonces, la investigación avanzó con múltiples medidas, pero sin resultados concluyentes que permitan determinar qué ocurrió.

Entre los elementos clave figura una imagen de una cámara de seguridad donde el joven aparece junto a otra persona. Esa secuencia se convirtió en uno de los ejes centrales del expediente.

Kevin desaparecido Lamarque 4.png Kevin Hernández lleva más de una semana desaparecido. Mide 1,80 mts, de tez trigueña, cabello negro y ojos marrones. Gentileza

En el marco de la causa se realizaron al menos 15 allanamientos y se secuestraron vehículos, dispositivos electrónicos y otros objetos. Además, se tomaron más de 50 testimonios, todos bajo análisis judicial.

La intensa e infructuosa búsqueda de Kevin

El despliegue incluyó rastrillajes en amplias zonas rurales, canales y campos, con la participación de distintas fuerzas y equipos especializados.

Desde el primer día, la Comisaría 17° de Lamarque coordinó acciones con unidades de Choele Choel, General Conesa y Pomona. Se realizaron entrevistas a vecinos y recorridas en chacras, cementerio y casas abandonadas.

“Los tres perros rastreadores marcaron rastros en dirección a un desagüe, lo que orientó gran parte de los esfuerzos hacia esa zona crítica. La búsqueda se extendió también a la costa del río, donde se intensificaron los rastrillajes con personal especializado.

Como parte de la investigación, se llevaron a cabo allanamientos en domicilios de familiares directos del joven. Allí se secuestraron objetos personales que refuerzan las líneas de investigación”, informaron desde Provincia.

Kevin desaparecido Lamarque

El operativo incluye la participación de más de una decena de agentes de la Unidad Regional IV, efectivos del COER, brigadas rurales y equipos de canes entrenados. Se utilizaron drones para monitoreo aéreo en sectores de difícil acceso, ampliando la cobertura de los rastrillajes. La coordinación entre distintas fuerzas demuestra el compromiso institucional y la magnitud del despliegue. Sin embargo, hasta el momento no se logró dar con el paradero del joven.

En medio de la desesperación y ante la falta de novedades en la causa, la familia anunció la contratación de Leandro Aparicio, un abogado con experiencia en casos complejos de la región.

¿Dónde está Kevin?