Unidad sindical en Río Negro: definen medidas y convocan a una masiva movilización provincial

Representantes de distintos gremios se reunieron por segunda vez, fijaron reclamos salariales y llamaron a marchar en toda la provincia. ¿Cuándo movilizan?

Las organizaciones sindicales de Río Negro se reunieron y confirmaron acciones para la próxima semana.

Las organizaciones sindicales de Río Negro volvieron a reunirse este viernes en un segundo encuentro que evidenció un proceso de articulación creciente entre distintos sectores del ámbito estatal, educativo, judicial y universitario. La convocatoria tuvo como eje central avanzar en una agenda común de reclamos y definir medidas conjuntas frente al contexto económico y político actual.

El encuentro fue definido por sus protagonistas como una instancia de “ planificación y análisis ”, considerada necesaria para unificar criterios y compartir los conflictos que atraviesa cada sector. La reunión marcó la continuidad de un proceso de organización que, según destacaron, busca consolidar la unidad sindical en la provincia frente a un escenario que calificaron como adverso.

Participaron representantes de ATE, Unter, SITRAJUR, ASSPUR, CTA Autónoma, SUPREN, ADUNC, SIDURN, ADIUPA y SITRAIUPA. Tras la reunión, brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que expusieron sus principales demandas y definiciones.

Desde los gremios señalaron que la coordinación es clave para enfrentar políticas que “implican ajuste económico y restricciones sobre derechos laborales”. En ese sentido, remarcaron la necesidad de sostener espacios de encuentro para fortalecer una estrategia común.

reunion sindicatos rio negro El segundo encuentro, estuvo marcado por el pedido unificado de un piso salarial que inicie en $2 millones.

Reclamos salariales y condiciones laborales

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la situación salarial. Marisa Albano, representante de ASSPUR, explicó que el conjunto de los sindicatos impulsa un piso salarial de $2.000.000, junto con la actualización de haberes de acuerdo al índice de inflación.

“Esta reunión tiene la finalidad de unirnos a las organizaciones sindicales en pos de nuestros afiliados”, expresó, al tiempo que advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo en distintos sectores.

Los reclamos también incluyen mejoras en las condiciones laborales, mayor presupuesto para áreas sensibles como salud y educación, y el cese de medidas que consideran regresivas para los trabajadores.

ECP UNTER MAYO (17) Las organizaciones buscan consolidar la "unidad sindical" en la provincia. Estefania Petrella

Convocatoria al paro y movilización del 12 de mayo

Uno de los anuncios más relevantes fue la confirmación de un paro y movilización para el próximo 12 de mayo, en el marco de la marcha nacional en defensa de la universidad pública.

Rodrigo Vicente, secretario general de la CTA Autónoma y ATE, sostuvo que la jornada se inscribe en un contexto más amplio de unidad sindical a nivel nacional. “El ajuste y la quita de derechos la estamos pagando todos los ciudadanos, informales y formales”, afirmó.

La convocatoria apunta a lograr una amplia participación y a visibilizar no solo la situación del sistema universitario, sino también el conjunto de reclamos que atraviesan a los distintos sectores laborales.

E.C.P VOLANTEADA (19) Confirmaron movilizaciones el 12 de mayo en el marco de la Marcha Federal Universitaria. Estefania Petrella

La universidad pública en el centro del reclamo

Desde el ámbito universitario, los gremios remarcaron la importancia de la movilización como una instancia de defensa de la educación pública. Mónica Zanchin, de SIDURN, planteó que la marcha debe ser una expresión más amplia del descontento social.

“Queremos que el martes 12 de mayo no sea solo una marcha a favor de las universidades, sino una expresión de la comunidad sobre decisiones del gobierno nacional”, indicó, al mencionar el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

En la misma línea, Marina Cepeda, de SITRAIUPA, denunció irregularidades en el ámbito institucional universitario y convocó a la participación masiva. “Es importante el acompañamiento de toda la sociedad, porque la universidad es y será de los trabajadores”, sostuvo.

protesta ate cipolletti puentes gendarmeria -portada- Las movilizaciones se llevarán adelante en las principales ciudades de Río Negro. Claudio Espinoza

Críticas al Gobierno y llamado a la participación

Durante la conferencia, los distintos referentes coincidieron en cuestionar las políticas gubernamentales y advirtieron sobre un escenario de creciente conflictividad social.

Marco Calarco, de SITRAJUR, destacó la necesidad de construir una sociedad con educación, salud y justicia independientes, y convocó a participar activamente de la movilización. Por su parte, Laura Ortiz, de Unter, fue contundente al señalar que “es violencia tener salarios de pobreza y no contar con presupuesto para áreas esenciales”.

Además, reclamó la reincorporación de trabajadores y denunció situaciones de persecución sindical en distintos ámbitos.