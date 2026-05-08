Escándalo judicial por el robo de armas: refuerzan la seguridad con cámaras y cerraduras electrónicas

A las 100 armas de fuego que desaparecieron del depósito de la Ciudad Judicial se sumaron otras cinco, que estaban guardadas en un lugar prohibido.

Un total de 100 armas desaparecieron de las instalaciones judiciales y se sumaron cinco más que estaban guardadas en una oficina de una Fiscalía.

El escándalo por la desaparición de armas secuestradas por el Poder Judicial de General Roca sumó un nuevo capítulo, tras reforzar la seguridad de los depósitos donde fueron robadas las pistolas. Un total de 100 armas desaparecieron de las instalaciones judiciales y se sumaron cinco más que estaban guardadas en una oficina de una Fiscalía.

El faltante de más de 100 armas secuestradas durante allanamientos del Poder Judicial motivó la implementación de mayores medidas de seguridad . Entre los cambios, se instalaron cámaras de vigilancia y cerraduras electrónicas para restringir el acceso a estos sectores.

Según informaron fuentes judiciales, se colocaron al menos cinco cámaras en el subsuelo del edificio. Se trata de uno de los puntos críticos donde se resguardan los materiales secuestrados en diferentes causas.

Como parte de estas modificaciones, se cambió la circulación interna del armamento. Antes del escándalo del robo de armas, el espacio donde funcionaba el depósito era un lugar de paso para acceder a la cochera. Con el refuerzo de la seguridad, el depósito quedó totalmente restringido.

ciudad judicial roca La causa investiga el faltante de 119 armas, aunque en ese total hay alrededor de ocho que aún se encuentran en análisis.

La causa trabaja sobre una lista preliminar de 119 armas robadas, pero un listado parcial identificó 85 pistolas y sus características, lo que permite discernir que aún hay material bajo análisis o que todavía resta individualizar.

Fiscalía de Cipolletti quedó a cargo del control de las armas

Según informó el medio local ANR, el control del armamento quedó temporalmente en manos de trabajadores de la Cuarta Circunscripción, en el contexto de una serie de medidas adoptadas tras detectarse el faltante de armas.

En ese escenario, se evalúan cambios en el sistema de custodia del armamento, entre ellos alternativas que analizan su eventual reubicación, aunque no hay definiciones oficiales. El objetivo principal es garantizar la custodia de las armas mientras avanza la investigación.

iudad judicial roca.jpg El depósito quedó totalmente restringido.

Según los datos preliminares, se investiga el faltante de 119 armas, aunque en ese total hay alrededor de ocho que aún se encuentran en análisis, lo que deja a la cifra definitiva bajo revisión. Además, en esa cifra están contempladas las 5 pistolas descubiertas en la sede de una Fiscalía.

Cómo se desató el escándalo: un arma del depósito en una casa

El escándalo del faltante de armas en el depósito judicial se desató a partir del hallazgo de un revólver en un procedimiento judicial en el barrio Tiro Federal. El descubrimiento del arma de fuego surgió al identificar su numeración, que debía estar resguardada en uno de los depósitos judiciales de Roca.

A partir de ese dato, se detectó el faltante de armamento en el edificio de Tribunales, lo que derivó en una causa penal y el inicio de una investigación administrativa paralela.

poder-judicial-roca.jpg Se colocaron cinco cámaras de seguridad en el depósito judicial.

La última revisión del depósito judicial

Según la información recabada, la última revisión general en el depósito de Roca se ejecutó en 2023. El tiempo transcurrido desde el último arqueo abrió interrogantes sobre cuánto tiempo pudo haberse extendido el faltante sin ser detectado.

Se estima que hay entre 200 y 500 armas bajo custodia judicial en el depósito. La investigación ordenó inspecciones en los edificios judiciales de toda la provincia, pero no se detectaron faltantes, lo que determina que la irregularidad sólo tuvo lugar en Roca.

Mientras avanza la investigación, al menos tres empleados del área fueron apartados de sus funciones de manera preventiva, aunque no trascendieron sus nombres.

En paralelo, el Auditor General del Poder Judicial rionegrino, Juan Manuel Montoto Guerrero, lleva adelante el sumario administrativo para determinar responsabilidades que derivaron en la desaparición del armamento y quienes intervinieron en su custodia.