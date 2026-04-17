Escándalo judicial por el robo de armas: el listado completo del armamento que falta

Se difundió el detalle del tipo de armas que desaparecieron del depósito judicial en los Tribunales de Roca. Predominan los revólveres, pistolas y calibres bajos.

El escándalo por la desaparición de armas del depósito del Poder Judicial de Roca sumó un nuevo capítulo ante la difusión de un listado parcial del armamento faltante en los tribunales. La lista detalla las características de las 85 armas ausentes en el espacio de almacenamiento judicial.

La investigación incorporó una lista que describe que la mayor parte del material faltante son armas de puño, con una fuerte presencia de revólveres, pistolas y calibres bajos . Este registro permite identificar el tipo de armamento involucrado en el caso.

Dentro de ese listado, 55 de las 85 armas faltantes fueron identificadas como revólveres , como la que dio origen a la investigación a partir del hallazgo de un revólver durante un procedimiento judicial en una vivienda de Tiro Federal .

También se identificaron 17 pistolas, 5 escopetas, 5 rifles, una carabina y dos armas de puño sin una descripción precisa, pero trascendió que la mayoría de las armas serían calibres 22, 32 y 38. Ese detalle permite entender qué tipo de armas forman parte de la investigación, aunque no representa la totalidad del material bajo análisis.

poder-judicial-roca.jpg El caso se desató a partir del hallazgo de un revólver en un procedimiento judicial en el barrio Tiro Federal.

El punto más sensible no radica por el tipo de armamento, sino por la falta de información sobre el número final del armamento faltante. La investigación trabaja con una cifra preliminar de 119 armas en faltante, mientras el listado reúne 85 armas que pudieron ser identificadas, lo que refleja que aún hay armas bajo análisis o que no fueron individualizadas.

Esa diferencia de cifras refleja el interrogante sobre cuántas armas faltan realmente, desde cuándo no están bajo control judicial y qué fue lo que pasó en el circuito de custodio.

Además, surgieron otras líneas de investigación vinculadas al destino del armamento. El abogado Oscar Pineda, en declaraciones a Canal 10, confirmó que defiende a dos personas investigadas que no pertenecen al ámbito judicial, sino que estarían vinculadas a etapas posteriores del hecho, como la posible distribución o venta de armas.

ciudad judicial roca La causa investiga el faltante de 119 armas, aunque en ese total hay alrededor de ocho que aún se encuentran en análisis.

Hasta la actualidad, no hay imputaciones formales y la causa continúa en etapa de investigación.

En paralelo, se tomaron medidas dentro del Poder Judicial. Al menos tres empleados fueron apartados de sus funciones de manera preventiva, mientras avanza un sumario administrativo a cargo del Auditor General Juan Manuel Montoto Guerrero.

Fiscalía de Cipolletti tomó el control del armamento

El escándalo por la desaparición de armas del depósito del Poder Judicial de Roca adoptó nuevas medidas y determinó que el Poder Judicial de Cipolletti quedará a cargo del control de los depósitos y de la cadena de custodia.

En el contexto de la investigación por la desaparición de 119 armas de los depósitos del edificio judicial de General Roca, la medida alcanza a los espacios ubicados en el subsuelo y el octavo piso del edificio de calle San Luis, donde se resguardan los elementos secuestrados en distintas causas que se tramitan en ese organismo judicial.

La investigación interna determinó que la falla en la cadena de custodia solo ocurrió en General Roca, pero también reveló un nuevo faltante. A las 100 armas desaparecidas del depósito se sumaron otras, que estaban en la oficina de una Fiscalía.

poder Judicial General Roca.jpg El abogado Oscar de Pineda confirmó que defiende a dos personas investigadas que no pertenecen al ámbito judicial. Archivo LMCipolletti

Desaparecieron cinco pistolas que se encontraban en la sede de una fiscalía, dentro del mismo complejo del Poder Judicial de Río Negro, lo que representa un agravante a la desaparición original: existía una prohibición tajante a guardar elementos secuestrados en las oficinas de la Fiscalía.

Fiscalía de Cipolletti quedó a cargo del control de las armas

Según informó el medio local ANR, el control del armamento quedó temporalmente en manos de trabajadores de la Cuarta Circunscripción, en el contexto de una serie de medidas adoptadas tras detectarse el faltante de armas.

En ese escenario, se evalúan cambios en el sistema de custodia del armamento, entre ellos alternativas que analizan su eventual reubicación, aunque no hay definiciones oficiales. El objetivo principal es garantizar la custodia de las armas mientras avanza la investigación.

Según los datos preliminares, se investiga el faltante de 119 armas, aunque en ese total hay alrededor de ocho que aún se encuentran en análisis, lo que deja a la cifra definitiva bajo revisión. Además, en esa cifra están contempladas las 5 pistolas descubiertas en la sede de una Fiscalía.

Ciudad Judicial Roca .jpg El control del armamento quedó temporalmente en manos de trabajadores de la Cuarta Circunscripción. Archivo

Cómo se desató el escándalo: un arma del depósito en una casa

El escándalo del faltante de armas en el depósito judicial se desató a partir del hallazgo de un revólver en un procedimiento judicial en el barrio Tiro Federal. El descubrimiento del arma de fuego surgió al identificar su numeración, que debía estar resguardada en uno de los depósitos judiciales de Roca.

A partir de ese dato, se detectó el faltante de armamento en el edificio de Tribunales, lo que derivó en una causa penal y el inicio de una investigación administrativa paralela.

La última revisión del depósito judicial

Según la información recabada, la última revisión general en el depósito de Roca se ejecutó en 2023. El tiempo transcurrido desde el último arqueo abrió interrogantes sobre cuánto tiempo pudo haberse extendido el faltante sin ser detectado.

Se estima que hay entre 200 y 500 armas bajo custodia judicial en el depósito. La investigación ordenó inspecciones en los edificios judiciales de toda la provincia, pero no se detectaron faltantes, lo que determina que la irregularidad sólo tuvo lugar en Roca.

Mientras avanza la investigación, al menos tres empleados del área fueron apartados de sus funciones de manera preventiva, aunque no trascendieron sus nombres.