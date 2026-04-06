Otra vez en una fiesta electrónica: secuestran todo tipo de drogas durante un operativo en la madrugada
Incautaron cocaína, anfetamina, metanfetamina y marihuana en controles realizados durante un evento. Refuerzan la vigilancia.
Las fiestas electrónicas volvieron a quedar bajo la lupa, esta vez en Fernández Oro. Tras un nuevo operativo policial, la Policía de Río Negro confirmó el secuestro de distintos tipos de estupefacientes.
No es la primera vez que se detectan situaciones similares en este tipo de eventos, lo que refuerza la preocupación de las autoridades.
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Controles en plena madrugada
El procedimiento se realizó el viernes pasado, entre las 00 y las 4, en el complejo “La Masía”, ubicado sobre avenida Primero de Mayo Km 02. El operativo contó con la participación de personal de la Comisaría 26º y efectivos de Toxicomanía.
Durante la cobertura del evento, se llevaron adelante controles preventivos en distintos sectores.
Qué drogas secuestraron
Como resultado de los operativos, se detectaron pequeñas cantidades de distintas sustancias:
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Cocaína
Anfetamina
Metanfetamina
Marihuana
Todo fue secuestrado en el marco de infracciones a la Ley 23.737.
Intervención de la Justicia
Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que ahora deberá avanzar con las medidas correspondientes.
Refuerzan los controles
El nuevo procedimiento puso nuevamente el foco en los operativos en fiestas electrónicas, donde se intensifican los controles para prevenir el consumo y la circulación de drogas.
Las autoridades anticiparon que este tipo de intervenciones continuarán en la región.
El fin de semana pasado ocurrió lo mismo en Cipolletti
En un nuevo operativo de control realizado en una fiesta electrónica, la Policía de Cipolletti volvió a secuestrar distintos tipos de drogas, entre ellas sintéticas, destinadas al consumo personal y presumiblemente también para la venta.
El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada del último domingo en Finca La Nonnina, el predio ubicado camino a la Isla Jordán.
La tarea fue desarrollada por efectivos de la Comisaría Cuarta, quienes realizaron cacheos preventivos a los asistentes y encontraron una gama amplia de estupefacientes, como marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, ketamina y comprimidos, en distintas cantidades y presentaciones, incluyendo cigarrillos armados y envoltorios.
Ante el hallazgo de las sustancias le dieron intervención al área de Toxicomanía. Como resultado del despliegue, diez personas fueron notificadas de que quedaron involucrados en una causa con intervención de la Justicia Federal por violar la Ley 23737, que sanciona la tenencia y venta de drogas.
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