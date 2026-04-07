Salud denunció a la médica trucha que habría atendido en clínicas del Alto Valle

Desde el Ministerio detectaron irregularidades en su título y matrícula. Habría trabajado en Roca y Regina con documentación presuntamente falsa.

Desde el Ministerio de Salud denunciaron a la mujer por presunto ejercicio ilegal de la medicina y y falsificación de documentos públicos. Foto: Archivo.

El Ministerio de Salud de Río Negro avanzó con una denuncia penal contra la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina en clínicas privadas de General Roca y Villa Regina .

La presentación fue realizada ante la Fiscalía General por presunto ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentos públicos , luego de detectar inconsistencias en la documentación que había presentado para obtener su matrícula profesional.

La investigación comenzó cuando la Coordinación Provincial de Fiscalización Sanitaria advirtió irregularidades en el título de “ Médico Cirujano ” que la mujer había presentado.

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Según se informó, la supuesta acreditación provenía de la Universidad de Los Andes, en Venezuela, pero presentaba inconsistencias en su validación oficial, lo que disparó las sospechas.

Suspensión previa y avance judicial

Antes de la denuncia penal, Salud ya había tomado una medida preventiva: en marzo le suspendieron la matrícula provincial mientras avanzaban las verificaciones.

Ahora, con la causa en manos de la Justicia, el Ministerio confirmó que aportará toda la documentación del legajo personal para determinar si existieron delitos y posibles responsabilidades penales.

Cómo cayó la médica trucha

"Una vez que obtuvo la matrícula provincial, conseguir trabajos no era tan complejo. Se piden antecedentes laborales y el título, pero la matrícula da confianza", aseguró una fuente de Salud en torno a uno de los interrogantes que genera el caso: cómo la contrataron cuatro centros asistenciales distintos sin descubrir el título trucho.

El paso en falso de la médica trucha habría sido en Villa Regina, donde se presentó dos veces a una especialización como "terapista" que otorga la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). Reprobó dos veces el examen y meses después habría presentado el diploma a la Clínica Central. Aseguró que rindió libre, algo que sus "colegas" consideraron improbable.

Fue allí cuando las dudas que se expresaban en conversaciones informales llegaron a Salud para que se revisen sus antecedentes académicos. El resultado de esa investigación fue contundente.

La Universidad de Los Andes de Venezuela aseguró al Gobierno de Río Negro que el diploma del que la mujer presentó una fotocopia es real en todos sus datos, menos en el más importante: el nombre. El certificado de finalización de estudios universitarios corresponde a otra persona.