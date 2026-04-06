Golpeó a su pareja, apuñaló a un policía y cuando lo detuvieron descubrieron que estaba prófugo

Agredió a la mujer tras una discusión por celos. Se atrincheró con su hija de cuatro años cuando llegaron los uniformados.

Un hombre de 33 años fue detenido después de que agrediera a golpes y empujones a su pareja , se atrincherara teniendo a sus hijas menores encerrados y resistiera a cuchillazos la intervención policial, e hiriendo a uno de los efectivos de una puñalada en uno brazos .

El operativo se llevó a cabo el sábado por la madrugada en un domicilio de Cinco Saltos , y este lunes le formularon cargos y quedó en prisión preventiva por el lapso de dos meses por “ lesiones leves calificadas por la relación de pareja y en contexto de género en concurso real con atentado contra la autoridad agravado en concurso ideal con lesiones leves calificadas”.

El acusado fue identificado como Gerardo Matías Cañumir , quien cuenta con antecedentes penales computables por delitos contra la propiedad. Incluso por el último hecho cometido en 2022 debía utilizar una tobillera electrónica. Sin embargo, en 2024 se la arrancó y desde entonces permanecía prófugo.

Gerardo Matías Cañumir 3

Esa fue una de las sorpresas que se encontraron los efectivos de la Comisaría 7ma que participaron en el procedimiento.

El fiscal Leandro López, al describir la acusación, destacó la labor de contención que cumplieron los uniformados hasta que lograron detenerlo, ya que fueron largos minutos de extremo dramatismo y alto riesgo, debido a que el sujeto -totalmente exaltado- se había encerrado con su hija de 4 años y, armado con dos cuchillos, se negaba a entregar a la niña.

Todo quedó registrado en una filmación efectuada por el mismo personal, y es una de las pruebas centrales de la causa.

Se atrincheró cuchillo en mano

El incidente estalló alrededor de las 4, cuando la pareja inició una pelea por los celos del hombre, indicó. Pero de la discusión pasó a los cachetazos y después la arrastró hacia la vereda, donde la tiró de un empujón, causándole lesiones en un tobillo y la zona del cuello.

La chica entonces pidió ayuda a su papá que vive en una casa situada detrás de la suya y alertaron a la policía. Aunque antes de llegaran los uniformados la mujer entró a la vivienda y pudo sacar a la bebé, aunque no la otra chiquita, que quedó con su padre, quien gritaba desaforado que si aparecía la policía los iba a enfrentar “a tiros”.

Minutos después arribó una patrulla de efectivos, a quienes la mujer les contó la gravedad de lo que estaba sucediendo.

Gerardo Matías Cañumir 2

Los efectivos ingresaron al inmueble y se encontraron con Cañumir, cuchillo en mano y gesto desafiante. El Fiscal sostuvo que buscaron entablar un diálogo para sosegarlo y consensuar la entrega de la criatura. Pero no cedía.

Sin embargo, la misma chiquita en un momento se separó de él y caminó hacia los uniformados, oportunidad que le permitió a uno de ellos tomarla en sus brazos para protegerla.

Eso enardeció al agresor, porque arremetió contra los policías y lanzó un puntazo con el puñal, lastimando al efectivo en el brazo izquierdo. Fue una herida considerada leve, se precisó.

Con la niña a salvo, los uniformados se replegaron y siguieron desde afuera dialogando. Finalmente tiró un cuchillo por la ventana y se entregó.

Qué se resolvió

El fiscal Leandro López pidió que le impusieran dos meses de prisión preventiva por los antecedentes y destacó en este aspecto que estuvo prófugo cerca de un año y medio, y lo podría reincidir. Además, resaltó que en libertad podría influir sobre los testigos, a quienes se debe proteger. Sobre todo a la mujer, quien se encuentra en estado de vulnerabilidad, no tiene trabajo y cría sola a sus hijas. La ayuda su padre y percibe un plan social.

El defensor Oficial Rodrigo Martínez, tras dialogar con el imputado, no objetó el requerimiento fiscal. En tanto que el juez de Garantías Juan Puntel aceptó lo peticionado en la acusación, dio por formulados los cargos y estableció los dos meses de preventiva.

El antecedente de la tobillera

Cañumir tiene experiencia en transitar los pasillos judiciales. Fue condenado a tres años de prisión en suspenso, que le permitió seguir en libertad, por un hecho de “robo calificado en poblado y en banda con atentado a la autoridad” cometido en 2021.

Al año siguiente lo imputaron por “hurto, violación de domicilio y daño”, y le otorgaron la prisión domiciliaria con el monitoreo de una tobillera GPS, entre otras pautas de conducta. Pero en 2024 se arrancó el dispositivo y se escapó. Desde entonces se encontraba con pedido de captura vigente y nada se sabía de él. Por este caso debería ir a juicio en los próximas semanas. No se descarta que las partes arriben a un acuerdo que incluya la unificación de causas. De cualquier modo López anticipó que le corresponde una pena de prisión de cumplimiento efectivo, y que será elevada.

Dónde quedará detenido

El lugar donde cumplirá Cañumir la prisión preventiva fue un tema que se analizó en la audiencia de este lunes. Se consideró que no era conveniente dejarlo en la Comisaría 7ma, donde estaba detenido, dado que había agredido a un efectivo de esa unidad y podrían surgir rispideces.

El Defensor pidió que lo alojaran en otra dependencia de la fuerza pero en la región, y lo fundamentó en que tiene familiares en Cinco Saltos que lo pueden visitar y llevarle provisiones. Se bajaró como alternativas las unidades de Contralmirante Cordero o Barda del medio. Debían ferificar si había disponibilidad.