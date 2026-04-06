Caminaba por el centro con su pareja en plena madrugada y terminó detenido: lo que descubrió la Policía

Un control de rutina en Cipolletti terminó con un detenido. Al chequear sus datos, la Policía descubrió que tenía pedido de captura vigente.

Lo que parecía un procedimiento de rutina terminó con un giro inesperado. Este domingo 5 de abril, alrededor de la 1:20 de la madrugada , efectivos de la Comisaría 4ª realizaban tareas de prevención cuando interceptaron a una pareja en plena vía pública.

El hecho ocurrió sobre calle San Martín al 400 , en Cipolletti, en medio de los habituales controles nocturnos .

Al momento de identificar a las personas, los uniformados verificaron los datos en el sistema y allí apareció la clave: el hombre tenía un pedido de captura vigente.

La orden judicial había sido emitida el 26 de marzo de 2026 por la Oficina Judicial Penal de Villa Regina, lo que activó de inmediato el procedimiento.

Traslado y actuación judicial

Ante la confirmación, el sujeto fue trasladado a la unidad policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.

detenido en cipolletti

En tanto, la mujer que lo acompañaba no registraba impedimentos legales, por lo que pudo retirarse del lugar sin inconvenientes.

Intervención de la Fiscalía

Tras la detención, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que ahora deberá avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes en el marco de la causa que originó el pedido de captura.

El operativo, que comenzó como un simple control, terminó con un prófugo menos en las calles.

Cipolletti: demoraron a un joven que circulaba en una moto robada el año pasado

Un joven de 19 años fue interceptado por personal policial cuando circulaba a bordo de una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente desde octubre de 2025. El procedimiento se realizó durante la noche del viernes santo en un barrio de Cipolletti.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 20 horas, cuando efectivos de la Brigada Motorizada realizaban tareas de prevención en la zona del puente del barrio Las Cabañitas, en la intersección de las calles Juan Domingo Perón y Chimpay. Allí detectaron una motocicleta en condiciones irregulares, lo que motivó la identificación inmediata del conductor y del vehículo.

Según informaron fuentes policiales, se trataba de una moto marca Mondial 110, modelo MAX, de color rojo, que circulaba sin dominio colocado y sin llave de ignición, dos elementos que encendieron las alertas de los uniformados. Ante esta situación, se procedió a verificar los datos del rodado a través del sistema del Comando Radioeléctrico.

Tras la confirmación de los datos, la Policía procedió al secuestro inmediato de la motocicleta y al traslado tanto del rodado como del joven hacia la Unidad 45 de Cipolletti, donde se continuaron las diligencias de rigor. Allí se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Fiscalía, que definirá los pasos a seguir en la causa.