A los golpes y fuera de control: aterrorizó a su ex, violó una restricción y terminó detenido
Un hombre fue detenido tras violar una medida judicial y atacar la casa de su ex pareja. Había niños en el interior.
Un tenso episodio de violencia se vivió en General Roca, donde un hombre de 36 años fue detenido tras desobedecer una medida judicial vigente y poner en riesgo a su ex pareja.
Todo comenzó con un llamado al 911 que alertaba sobre una situación agresiva frente a una vivienda.
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Escena de tensión frente a la casa
Cuando el personal de la Subcomisaría 69° llegó al lugar, encontró al hombre golpeando la puerta de ingreso al terreno de la vivienda.
Ante el riesgo inminente, los efectivos avanzaron rápidamente y lograron aprehenderlo con la colaboración de un familiar de la denunciante.
Había una restricción vigente
Según denunció la mujer, el agresor no solo violó la medida judicial que le impedía acercarse, sino que además rompió la documentación de la cautelar.
La situación generó un fuerte temor, especialmente porque había niños dentro de la casa al momento del hecho.
Quedó detenido y bajo análisis judicial
Tras la intervención policial, el hombre fue trasladado a la unidad para resguardar la integridad de la víctima y de terceros.
La fiscal de turno dispuso que continúe detenido, mientras se solicitan sus antecedentes penales y se definen las próximas medidas en la causa.
Golpeó a su ex, le robó y la siguió hostigando
Un hombre fue acusado por el Ministerio Público Fiscal tras protagonizar tres graves episodios de violencia contra su pareja en menos de 48 horas.
La imputación se formalizó en una audiencia realizada en el Foro Penal de la Cuarta Circunscripción, donde el fiscal detalló una seguidilla de hechos que incluyeron agresiones físicas, robo, desobediencia judicial y amenazas en Cinco Saltos.
El juez de Garantías dio por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.
El magistrado fue contundente: si el imputado incumple nuevamente, podría quedar detenido con prisión preventiva.
La calificación legal incluye lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con robo simple.
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