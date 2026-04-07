Dos heridos graves al chocar un auto contra un camión en la Ruta 22

Ocurrió al norte de Roca. El impacto fue semifrontal y aún no se habían determinado las causas. Las víctimas fueron internadas en estado reservado.

Personal de Bomberos Voluntarios de General Roca debieron emplear herramientas neumáticas para retirar a las víctimas, que habían quedado atrapadas entre los hierros retorcidos.

Dos personas que se movilizaban en un Peugeot 208 por la Ruta Nacional 22 sufrieron heridas de gravedad tras chocar de forma semifrontal contra un camión Mercedes Axor 2035.

El nuevo incidente vial se registró el lunes poco antes de la medianoche a la altura del barrio Stefenelli de General Roca.

El auto circulaba en sentido este-oeste cuando, por motivos que no habían sido establecidos, impacto casi de frente contra el camión que transitaba en sentido contrario.

Choque Roca 060426 Personal del SIARME trasladó a los dos ocupantes al hospital de Roca, donde habían quedado internados en grave estado. Gentileza

Medios de la región informaron que los dos ocupantes del choque quedaron atrapados en el interior del habitáculo, por lo que efectivos del Cuartel de Bomberos Voluntarios debieron trabajar con herramientas neumáticas para retirarlos.

Una vez liberadas las víctimas, personal del SIARME (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia) le practicó las primeras atenciones en el lugar y luego las trasladaron al hospital Francisco López Lima en grave estado y con pronóstico reservado, de acuerdo a lo que trascendió. Tampoco si el camionero sufrió algún tipo de consecuencia.

La investigación tras el accidente

El siniestro provocó que se interrumpiera el tránsito vehicular mientras se desarrollaban las operaciones de rescate, labor que cumplió el personal del Cuerpo de Seguridad Vial y otras unidades policiales cercanas.

Luego organizaron un operativo para ordenar la circulación, que siempre es intenso en toda la traza, y que en ese sector aún se mantiene el diseño tradicional de dos carriles. La labor consistió en derivar los vehículos hacia calles y caminos aledaños.

También habían convocado al equipo del Gabinete de Criminalística para efectuar los peritajes que serán clave para determinar cómo se produjo el choque y si existieron responsabilidades.

Hospital Lopez Lima.jpg El menor apuñalado está internado en el hospital de General Roca. Sufrió un putazo en la zona abdominal y está fuera de peligro. Archivo

Si bien las identidades de los dos accidentados no fueron confirmadas, se conoció que son de Neuquén y que regresaban de Viedma. El hombre que manejaba tiene 44 años y su estado reviste mayor gravedad. Sufrió un grave traumatismo de cráneo y tras ser intubado al ingresar a la guardia había sido internado en la Unidad de Terapia Intensiva con monitoreo constante, precisó ANRoca. Además de esa lesión también sufrió fracturas en el brazo derecho y en la pelvis, por lo que el cuadro es más complicado.

En tanto que la mujer que lo acompañaba, de 35 años, padeció un traumatismo facial severo y múltiples fracturas expuestas en el brazo derecho, con importantes lesiones en los tejidos. Según detalló el mismo medio, cursa un cuadro de shock por pérdida de sangre, vinculado principalmente a las heridas en el rostro. Debido a la complejidad de su estado, iba a ser trasladada al hospital Castro Rendón de Neuquén para continuar con su atención. La mamá de la mujer se había presentado en el establecimiento roquense.