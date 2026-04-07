Dos vehículos chocaron en Cipolletti y uno terminó sobre la vereda: quién tenía prioridad de paso

Ocurrió minutos antes del mediodía en una transitada esquina de la ciudad. Hubo una gran conmoción en el sector. Policía, Bomberos y personal municipal trabajaron en el lugar.

El siniestro se registró en la esquina de las calles Miguel Muñoz y Urquiza de Cipolletti.

Un choque entre dos vehículos se produjo minutos antes del mediodía de este martes en la esquina de las calles Miguel Muñoz y Urquiza de Cipolletti , y uno de los rodados terminó sobre la vereda.

Efectivos policiales de las Comisarías 32 y 24, Bomberos Voluntarios, personal de Protección Civil y de Tránsito municipal y del SIARME (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias) acudieron al lugar. Afortunadamente no se produjeron heridos de gravedad entre los ocupantes como tampoco entre transeúntes. Tampoco dañaron otros rodados que se encontraban estacionados en el área. Solo una mujer sufrió algunos golpes, pero habían sido considerados leves.

Hubo una gran conmoción en el sector y el tránsito estuvo cortado durante algunos minutos para permitir el trabajo de los equipos de seguridad. Es una esquina con mucha circulación vehicular dado que, entre otras cosas, a pocos metros se encuentran los tribunales judiciales.

Choque en Miguel Muñoz y Urquiza de Cipolletti un auto terminó sobre la vereda

Integrantes del equipo del Gabinete Criminalística, ubicado al lado de la sede judicial, habían sido convocados para realizar las pericias de rigor para determinar responsabilidades.

Quien tenía prioridad de paso

Según se reconstruyó, el incidente vial fue protagonizado por un auto Honda City conducido por un hombre 75 años circulaba por Miguel Muñoz en dirección sur-norte impactó contra un Toyota Corolla Crossfit que lo hacía por Urquiza rumbo al oeste.

Todo indica que el primer auto no respetó la prioridad de paso que tenía el otro rodado, que venía por su derecha.

Como consecuencia del golpe, el Toyota salió descontrolado hacia la vereda norte de Urquiza, donde a su vez chocó contra un árbol de la vereda y quedó a centímetros de la pared de un inmueble.

Choque Urquiza y M Muñoz 2.jpg

La mujer que manejaba había quedado atrapada en el habitáculo, por lo que bomberos debieron auxiliarla para rescatarla. Una ambulancia del SIARMA la trasladó al hospital, donde la asistieron por lesiones de menor consideración, según se informó.

Se destacó que ambos conductores contaban con la documentación en regla, tanto personal como de sus vehículos. Ninguno de los dos fue retenido.