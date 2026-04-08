El cerro Catedral fue elegido como el mejor centro de esquí: sus características y la tarifa

Se impuso en una votación internacional y volvió a posicionarse como el favorito de Sudamérica entre miles de viajeros. La tarifa única para subir y pasar el día.

Bariloche tiene al majestuoso Nahuel Huapi y otros lagos imponentes, el paisaje encantador de Circuito Chico , el emblemático Centro Cívico… Pero, además de todo eso, a nivel internacional fundamentalmente saca chapa por disponer del mejor centro de esquí de Sudamérica.

Sí, porque en una reconocida premiación de turismo de Brasil, el Cerro Catedral volvió a destacarse y alcanzó su décimo reconocimiento en esta categoría.

El premio fue otorgado por O Melhor de Viagem & Turismo, uno de los galardones más prestigiosos del sector en la región. De esta manera, el centro de esquí ubicado en la ciudad rionegrina se consolidó una vez más como uno de los destinos más elegidos por turistas internacionales.

La votación formó parte de los premios “Best of Travel and Tourism Award 25/26”, organizados por el sitio Viagem e Turismo. Participaron alrededor de 12.000 viajeros y lectores, quienes eligieron a los ganadores entre 36 categorías.

Cerro Catedral.jpg El Cerro Catedral reúne a miles de turistas de todo el mundo, con predomino brasileño.

El anuncio se realizó el 28 de marzo en una ceremonia llevada a cabo en Complejo Laguna. En la categoría de centros de esquí, el Cerro Catedral obtuvo el 8,6% de los votos, superando a Aspen Snowmass (4,3%) y a Valle Nevado (2,6%).

Las razones del reconocimiento al Cerro Catedral

El Cerro Catedral viene consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de invierno en la región. Solo en el último tiempo, más de 55.000 turistas brasileños visitaron Bariloche para conocer este destino.

Además, el crecimiento del turismo internacional fue notable: la presencia de visitantes de Brasil aumentó un 13,4% respecto al año anterior, mientras que las excursiones en la zona registraron una fuerte suba en reservas.

El Cerro Catedral es el centro de esquí más grande de Sudamérica. Cuenta con más de 1200 hectáreas, 27 medios de elevación y 58 pistas que suman más de 120 kilómetros para todos los niveles. El Cerro Catedral es el centro de esquí más grande de Sudamérica. Cuenta con más de 1200 hectáreas, 27 medios de elevación y 58 pistas que suman más de 120 kilómetros para todos los niveles.

Sin embargo, la experiencia va mucho más allá del esquí. Hay trineo, tubing, escuela de esquí y hasta un club infantil con instructores para que los más chicos también disfruten de la nieve.

CERRO catedral bariloche

Este año, el galardón vino acompañado de una inversión histórica: US$40 millones destinados a modernizar la infraestructura. El complejo sumará pistas reacondicionadas, nuevos sistemas de nieve artificial y control de avalanchas, además de un teleférico de última generación de ingeniería francesa.

Cuando crece el cerro Catedral, crece Bariloche

“La distinción llega en un momento de profunda transformación del centro de esquí y de la mayor inversión en infraestructura de su historia. La temporada 2026 encuentra a Catedral con 15 máquinas pisanieves PistenBully 600 Polar 0 km que trabajan cada noche para garantizar pistas en condiciones óptimas desde la apertura, y 40 cañones de nieve técnica TechnoAlpin que permiten asegurar 12 hectáreas continuas de nieve, independientemente de las condiciones climáticas”, celebraron desde la página oficial del Cerro.

Según el sitio oficial, la tarifa única del servicio "día peaton" cuesta 36 mil pesos o 28 dólares. Dias y horarios: Lunes a sábados de 09:30 a 16.00 horas

“Los medios de elevación fueron modernizados para mejorar la conectividad entre sectores, con digitalización integral y coordinación unificada que se traduce en una experiencia concreta: menos espera, mayor fluidez y mejor calidad de esquí”, ampliaron.

Bariloche cerro catedral

“El impacto del reconocimiento trasciende lo turístico. El esquí cumple un rol estructural en la economía regional: cuando Catedral funciona con previsibilidad, se activa toda la cadena productiva de Bariloche —hotelería, gastronomía, transporte y comercio— y se sostienen más de 2.500 empleos directos e indirectos”.