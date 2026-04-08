La historia de la cipoleña acusada de viuda negra que se involucró en una millonaria estafa

La imputaron por desvalijar a un sereno cipoleño tras sedarlo. Le dieron una probation y surgió su vínculo con una banda que se descubrió en Chubut con ramificaciones en Río Negro.

La viuda negra zafó de la cárcel tras desvalijar a un sereno por un acuerdo en los Tribunales de Cipolletti.

Una mujer fue acusada de haber drogado al empleado que vivía en una empresa del Parque Industrial de Cipolletti y, aprovechando el estado de inconciencia del hombre, lo desvalijó , al mejor estilo viuda negra .

La sospechosa, identificada como Iara Micaela Bascur, fue imputada y se encaminaba a debate oral y público, pero el defensor Oficial Marcelo Caraballo y la fiscal Julieta Della Cha acordaron otorgarle una suspensión del juicio a prueba . Se trata de un mecanismo judicial conocido como probation , que permite evitar el juicio penal a cambio del cumplimiento de reglas de conducta.

Los hechos , de acuerdo a lo que narró la acusación , ocurrieron la medianoche del 30 de abril de 2021 , cuando junto a otra mujer que la acompañaba visitaron al trabajador que residía en una casilla ubicada en el predio de la firma que se dedica a la venta de áridos.

parque industrial Una panorámica del Parque Industrial de Cipolletti, donde funciona la empresa clausurada.

Allí compartieron unos tragos, y en un momento Bascur le habría servido disimuladamente un vaso de Coca Cola un fuerte ansiolítico -presumiblemente perteneciente al género de las "benzodiacepinas"- que lo durmió.

Entonces se apoderaron de un televisor Smart de 39 pulgadas, una PlayStation 3, dos joysticks, un horno eléctrico, un celular Moto E6 y un juego de llaves de la oficina de la compañía.

La investigación desarrollada permitió que la descubrieran, no así a su cómplice, que no ha podido ser identificada.

La mujer siguió en libertad, y un par de años después -2023- se vio envuelta en un impactante caso que se centralizó en la provincia de Chubut protagonizado por una numerosa banda que cometía estafas telefónicas y que era liderada por un sujeto detenido en un establecimiento penal de Río Negro, desde donde orquestaba las operaciones. Habrían logrado ganancias millonarias.

Las pautas de la probation

La causa por el ataque al sereno cipoleño derivó en una probation otorgada el 28 de agosto de 2024, con pautas de comportamiento por el término de un año. Entre ellas fijar domicilio, no cometer nuevos delitos, presentaciones bimestrales en la Comisaria 45 del barrio Anai Mapu y una reparación económica de $50.000 destinada a la Cooperadora del hospital de Cipolletti, ya que el denunciante dijo que no le interesa una contribución.

Semanas atrás el defensor Oficial Marcelo Caraballo pidió su sobreseimiento por haberse agotado el plazo establecido y por el cumplimiento de las pautas, incluido el desembolso al hospital, que pudo abonar en dos cuotas de $25.000.

Caraballo también destacó que Bascur no tenía antecedentes computables, aunque aclaró que contaba con una suspensión de juicio a prueba que fue otorgada por la Justicia de Chubut en 2025, pero no surgió “si fue condenada o no”.

Sostuvo que se podía presumir que “el estado de inocencia permanece incólume”.

Cumplió y la sobreseyeron

La fiscal Adjunta, Julieta Della Cha, coincidió con la defensa respecto al cumplimiento de las pautas de conducta. Mientras que respecto al punto de no cometer nuevos delitos, explicó que cuando les llegó el certificado de los antecedentes, intentaron comunicarse con el juzgado de Chubut “para que informaran concretamente la fecha del hecho”, pero que no lograron acceder a ese dato.

La jueza Sonia Martín accedió a concederle el sobreseimiento, dados los argumentos expresados por las partes. Coincidió que se había cumplido el plazo de la probation y el cumplimiento de las pautas de comportamiento, y que “aun cuando hubiera sido condenada en la Provincia de Chubut, esa condena no afectaría el resultado del presente legajo toda vez que el hecho que se le reprocha en esa jurisdicción resulta anterior a la concesión de este beneficio -es decir, técnicamente no ha cometido un nuevo delito”.

En el fallo conocido recientemente la magistrada declaró, como se lo ordena el Código Penal, que este proceso “no afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado” Bascur.

Una banda delictiva que recaudó millones

Iara Micaela Bascur apareció en los medios periodísticos de Chubut en agosto de 2023 cuando fue detenida junto a un numeroso grupo de personas sospechadas de integrar una banda que cometía estafas telefónicas a jubilados, que habría estado liderada por un sujeto identificado como el “El Ruso” Nikolisin que estaba preso en el Penal de Viedma.

La investigación iniciada por la Fiscalía de Puerto Madryn contó entre las evidencias más de 200 horas de escuchas telefónicas. Con esos elementos de prueba ordenaron una serie de allanamientos simultáneos en esa ciudad de la vecina provincia, en Bariloche, Viedma y Cipolletti, además de requisar la cárcel de la capital rionegrina.

Como resultado de esos operativos secuestraron 9.900 dólares, $2.920.000, computadoras, tarjetas y celulares.

Operativo viuda negra Chubut

La pesquisa determinó que las maniobras delictivas se iniciaban cuando contactaban a las víctimas simulando ser un familiar que habían sufrido accidente vial o desperfecto mecánico, por lo cual necesita que les realizaran un trámite ante la compañía de seguro, argumentando la imposibilidad de ponerse en contacto por problemas de señal telefónica.

Cuando el damnificado se ponía en contacto con la supuesta aseguradora mediante el número que le habían dado en el primer llamado, quien lo atendía (otro integrante de la pandilla) le requería un pago como requisito para enviar el auxilio, dinero que luego le reintegrarían, supuestamente.

Para concretar los engaños contaban con cómplices externos al penal y eran quienes proveían los celulares, cuentas virtuales y pasaban a recaudar el dinero de la estafa. Ese rol lo habrían cumplido un grupo de cinco mujeres. Entre ellas se mencionó a la cipoleña Bascur.