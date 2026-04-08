La muerte de un reconocido periodista y "amigo" que golpea al gobierno rionegrino

El vicegobernador Pedro Pesatti fue uno de los primeros en despedirlo públicamente. Dolor de los abuelos en el último adiós a multifácetico y querido personaje.

Dolor en el ambiente periodístico, político y también entre los mayores adultos. A los 72 años, murió Sabino Kucich, reconocido periodista y quien fue presidente de la Casa del Jubilado Rionegrino (Cadejur) . Sus restos eran velados en la Sala 1 de Cadejur, en Juan Manuel de Rosas 163, para su posterior traslado e inhumación en el cementerio local.

El vicegobernador, Pedro Pesatti , fue uno de los primeros en despedirlo públicamente y señaló: "Me toca despedir con mucho pesar a un querido amigo y vecino, Sabino Kucich, dirigente social y periodista . Al frente de Cadejur y desde los micrófonos de FM Raíces, dedicó buena parte de su vida a la promoción y defensa de los derechos de los jubilados rionegrinos, contribuyendo con su inteligencia, tenacidad y trabajo a una institución que es referencia en toda la provincia. Un hombre que siempre miró lejos y empujó para adelante".

Desde el Sindicato Único de Prensa de Río Negro (Supren) , también se emitió un sentido mensaje: "Despedimos físicamente a Sabino Kucich, dirigente social y periodista que durante años se desempeñó al frente de Cadejur y desde los micrófonos de FM Raíces, dedicó buena parte de su vida a la promoción y defensa de los derechos de los jubilados. Acompañamos a su hijo Boris y familia ".

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Radio El Cóndor también emitió en sus condolencias: "Un adiós a Sabino Kucich: Un faro para nuestros adultos mayores. Hoy la comunidad rionegrina y el periodismo regional pierden a un hombre imprescindible. Desde Radio El Cóndor, acompañamos con profundo pesar el fallecimiento de Kucich, un incansable luchador por la dignidad de nuestros jubilados".

Una trayectoria intachable como periodista y dirigente social

Sabino no solo fue un colega frente a los micrófonos de FM Raíces; fue el motor detrás de Cadejur, transformando la institución con inteligencia y una tenacidad admirable. Su voz y su trabajo dejaron una huella imborrable en la defensa de los derechos sociales en toda la provincia. Su legado de mirar siempre hacia adelante y "empujar el carro" por el bienestar común nos queda como ejemplo a seguir", agregaron.

Kucich, junto a Juan Carlos Bernardi y un importante grupo de pasivos rionegrinos fundaron en 1995 la mencionada entidad (Cadejur) Kucich, junto a Juan Carlos Bernardi y un importante grupo de pasivos rionegrinos fundaron en 1995 la mencionada entidad (Cadejur)

Una asociación civil (formalizada en 1996) ante la crisis económica provincial, que viene teniendo desde entonces varios hitos de inauguración y expansión de servicios sociales a lo largo de su historia de 30 años. Cuenta con consultorios médicos, farmacias, centro de día y actividades turísticas; entre otros rubros.

Sabino Kucich

El legado de Sabino es para siempre.

Otro reciente golpe al periodismo rionegrino

El periodista Alfredo Celani murió el viernes por la noche en Roca, a los 79 años. Fue un referente del periodismo gráfico en la región durante décadas. Pasó por el diario Río Negro y fue jefe de redacción de La Mañana Roca y La Mañana Cipolletti. También dejó huella en radios de la región.

Celani llegó al Alto Valle desde San Juan en 1971 junto a su mujer y se radicó en General Roca, donde en 1975 comenzó a trabajar en la redacción del diario Río Negro. Si bien trabajó en medios de diferentes ciudades, como Cipolletti, nunca se alejó de Roca donde formó su familia y forjó incontables amistades.

En el diario Río Negro comenzó como redactor y luego se convirtió en jefe de Deportes en la época de oro del deporte regional, con Cipolletti y Deportivo Roca dándole vida a una rivalidad histórica en el fútbol y la Vuelta de la Manzana en su esplendor.

alfredo celani (1)

También desarrolló una extensa trayectoria en radio, con participación en programas deportivos y políticos, donde combinaba información, análisis y opinión.

Durante u carrera compartió redacciones y coberturas con periodistas reconocidos en el Alto Valle como Raúl Bernal, Miguel Ángel Nuvolara, Carlos Zárraga y muchos otros, con quienes construyó vínculos profesionales y personales.

El oficio de periodista lo puso en situaciones extremas, como ocurrió en 2001, cuando en un viaje para el diario Río Negro su vehículo cayó por un barranco en la Ruta 40, entre El Calafate y Río Gallegos. En ese accidente murió el fotógrafo Carlos Hermet, mientras que Celani sobrevivió con múltiples golpes y fracturas, una experiencia que no lo alejó del oficio.

Cuando se recuperó no dudó en retomar la actividad y poco después su camino se cruzó con Cipolletti. Fue jefe de redacción de LM Cipolletti, demostrando ser un compañero presente, generoso y colaborador, de los que comparten información. Y un gran formador de jóvenes periodistas.

Dejó la redacción de LM Cipolletti cuando se jubiló, pero nunca dejó el oficio. Incluso ya fuera de las redacciones, nunca dejó de asesorar, opinar o compartir noticias con periodistas en ejercicios.