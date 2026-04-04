Murió Alfredo Celani, referente del periodismo gráfico del Alto Valle

Durante más de 30 años, Celani trabajó en diversos medios gráficos y radiales de la región, entre ellos LM Cipolletti. Tenía 79 años.

Alfredo Celani fue un reconocido periodista del Alto Valle. Entre otros trabajos, fue jefe de redacción de LM Cipolletti.

El periodista Alfredo Celani murió el viernes por la noche en Roca, a los 79 años. Fue un referente del periodismo gráfico en la región durante décadas. Pasó por el diario Río Negro y fue jefe de redacción de La Mañana Roca y La Mañana Cipolletti. También dejó huella en radios de la región.

Celani llegó al Alto Valle desde San Juan en 1971 junto a su mujer y se radicó en General Roca, donde en 1975 comenzó a trabajar en la redacción del diario Río Negro. Si bien trabajó en medios de diferentes ciudades, como Cipolletti , nunca se alejó de Roca donde formó su familia y forjó incontables amistades.

En el diario Río Negro comenzó como redactor y luego se convirtió en jefe de Deportes en la época de oro del deporte regional, con Cipolletti y Deportivo Roca dándole vida a una rivalidad histórica en el fútbol y la Vuelta de la Manzana en su esplendor.

También desarrolló una extensa trayectoria en radio, con participación en programas deportivos y políticos, donde combinaba información, análisis y opinión.

Durante u carrera compartió redacciones y coberturas con periodistas reconocidos en el Alto Valle como Raúl Bernal, Miguel Ángel Nuvolara, Carlos Zárraga y muchos otros, con quienes construyó vínculos profesionales y personales.

alfredo celani

El oficio de periodista lo puso en situaciones extremas, como ocurrió en 2001, cuando en un viaje para el diario Río Negro su vehículo cayó por un barranco en la Ruta 40, entre El Calafate y Río Gallegos. En ese accidente murió el fotógrafo Carlos Hermet, mientras que Celani sobrevivió con múltiples golpes y fracturas, una experiencia que no lo alejó del oficio.

Cuando se recuperó no dudó en retomar la actividad y poco después su camino se cruzó con Cipolletti. Fue jefe de redacción de LM Cipolletti, demostrando ser un compañero presente, generoso y colaborador, de los que comparten información. Y un gran formador de jóvenes periodistas.

Dejó la redacción de LM Cipolletti cuando se jubiló, pero nunca dejó el oficio. Incluso ya fuera de las redacciones, nunca dejó de asesorar, opinar o compartir noticias con periodistas en ejercicios.

La vida del periodista en el Alto Valle

Celani hablaba con pasión de casi todo, pero mucho más de su familia. Su esposa, María Cristina y sus hijos Laura y Mariana, y de un hijo en el cielo siempre estaban presentes en las charlas del día a día. Fue, además, abuelo de Santino, de quien hablaba en todo momento con devoción.

Sus restos serán velados este sábado de 14 a 17 en el Cementerio Parque Las Fuentes de Roca, en una despedida que reunirá a familiares, amigos y colegas que compartieron distintos momentos de su vida.

En mayo, Alfredo Celani habría cumplido 80 años, y su nombre queda ligado a una forma de ejercer el periodismo con seriedad, con el afán de ver un paso más allá y de comprometerse con la opinión sin perder el respeto.