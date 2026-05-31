Río Negro: Avanza la causa judicial contra un soldado acusado de agredir a su novia, también integrante de la fuerza

La golpeó en un puesto de guardia de una dependencia de Bariloche. Al día siguiente la volvió a atacar en su casa. La Justicia Federal inició una causa y los defensores de ambos propusieron un acuerdo conciliatorio, pero fue rechazada.

La Justicia Federal investiga un hecho ocurrido en una dependencia militar de Bariloche. Acusan a un soldado voluntario de agredir salvajemente a quien era su novia, también integrante de la fuerza.

Un soldado voluntario que se desempeñaba en una dependencia militar de Bariloche está acusado de haber agredido salvajemente y encerrado a quien era su pareja , también integrante de la institución.

El hecho ocurrió el 20 de octubre de 2023 en en la subdelegación Bariloche “Antu Malal” del Círculo de la Fuerza Aérea , ubicada en la península San Pedro. Según los cargos formulados en la causa tramitada en el Juzgado Federal de la ciudad cordillerana rionegrina, el hombre, identificado como Matías Alexis Marilican, de 25 años de edad, atacó a la chica mientras estaba en una garita de guardia del puesto denominado "Tero".

El hombre , precisa el relato, le exigió que le entregara su celular , pero como ella se negó, la derribó al piso y comenzó a buscar el teléfono en su mochila , y al encontrarlo, lo tiró al piso y lo rompió . La víctima intentó levantarse, pero el sospechoso le dio un golpe en la sien, que la dejó inconsciente. Al recobrar el conocimiento el imputado le pidió que le diera las contraseñas de sus redes sociales “para poder revisar con quién estaba manteniendo comunicación”.

Fuerza Aérea Bariloche

Pero como la joven también le dijo que no, procedió a cerrar la puerta de la garita con llave y dejarla encerrada. Sin embargo, como durante el forcejeo se había roto un frasco de café, la víctima tomó un trozo de vidrio, con el que amenazó a Marilican, quien finalmente permitió que la mujer saliera del lugar. Después la chica se dirigió al puesto “Nido” de la misma unidad, donde le pidió ayuda a otro soldado voluntario.

Al otro día la volvió a agredir

Pero ahí no había terminado el padecimiento para la soldado, porque al día siguiente el hombre la volvió a agredir , de acuerdo a lo que agrega la acusación. Fue en horas de la mañana, cuando ella se encontraba en su domicilio y Marilicán ingresó de manera violenta a través de una ventana . Ya en el interior, se produjo un forcejeo entre ambos, y é intentó golpearla nuevamente, para luego arrojarla sobre la cama. Pero ella mencionó que una compañera de la fuerza estaba por llegar, y el sospechoso “decidió tomar sus pertenencias y salir nuevamente por la ventana".

Marilicán fue imputado por los delitos de “lesiones agravadas y privación ilegal libertad personal”. La causa siguió su curso hasta que la Defensora Pública Coadyuvante María Silvina Eusebio que representó al acusado y Roxana Inés Fariña, en su carácter de Defensora Pública de Víctimas, presentaron un acuerdo conciliatorio para cerrar el caso, cuyos pormenores no fueron detallados en el documento judicial.

Sin embargo una resolución de primera instancia denegó el pedido de homologación del arreglo, por lo que ambas partes elevaron un recurso de apelación de esa medida.

Un hecho de gravedad

La nueva presentación fue analizada por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Richar Gallego y Mariano Lozano, quienes volvieron a confirmar el rechazo del requerimiento en una resolución conocida en los últimos días,

Gallego, en el voto rector, consideró que los hechos fueron tan graves que “su canalización a través del acuerdo implicaría desnaturalizar la finalidad del proceso penal y pasar por alto los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de protección a las mujeres”.

"Una simple lectura de esta imputación, despojada de todo análisis sobre cuestiones de mérito, me lleva a concluir que el evento descripto de modo alguno puede reducirse a un mero menoscabo patrimonial, pues a ello se suman las lesiones padecidas por (la víctima) en un contexto de violencia que tal que la dejó inconsciente, la restricción de su libertad en contra de su voluntad y el ingreso violento a su domicilio por parte del agresor, donde sufrió nuevas agresiones", puntualiza el dictamen.

Por ese motivo la causa continuará tramitándose con destino al juicio que debería enfrentar el acusado.