Seis aviones de combate F-16 sobrevolaron el Obelisco y la Casa Rosada en una exhibición aérea
Forman parte del lote de 24 aeronaves que el Gobierno compró a Dinamarca. El presidente Milei encabezará un acto oficial en Córdoba.
Seis aviones de combate F-16 realizaron este sábado por la mañana un vuelo rasante sobre distintos puntos emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, como parte de una exhibición aérea vinculada a la reciente compra de 24 unidades por parte del Gobierno nacional a Dinamarca.
Las aeronaves, que despegaron desde Córdoba, sobrevolaron la Costanera, el Obelisco, la Casa Rosada, Retiro y otros sectores del centro porteño. El vuelo fue reprogramado luego de haber sido suspendido el domingo por razones climáticas.
Los F-16 llegaron a baja altura pasadas las 8 de la mañana y fueron observados por cientos de personas que se congregaron en las inmediaciones de la Avenida 9 de Julio y otros puntos de la ciudad. Muchos vecinos registraron el paso de los cazas en fotos y videos que circularon rápidamente por redes sociales.
Aviones de combate de alta velocidad
Las unidades que participaron del sobrevuelo —cuatro biplaza y dos monoplaza— integran el lote adquirido por Argentina como parte de un acuerdo con Dinamarca, que incluye equipamiento y sistemas de armas provistos por Estados Unidos. La operación total fue valuada en 650 millones de dólares.
Si bien los F-16 pueden alcanzar velocidades superiores a los 2.400 kilómetros por hora (Mach 2), en esta ocasión volaron a menor velocidad y en formación especial para ser visibles desde tierra. El recorrido incluyó una ruta trazada para garantizar la seguridad y la visibilidad, con ingreso desde el noroeste del área metropolitana y paso directo sobre la Avenida de Mayo y Plaza Miserere.
Acto oficial en Córdoba
Está previsto que el presidente Javier Milei encabece en Córdoba un acto oficial para formalizar la incorporación de las aeronaves al equipamiento militar argentino. Participarán también su hermana Karina Milei y funcionarios del Gobierno nacional.
La compra de los F-16 forma parte del plan de reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que el Ejecutivo viene impulsando en el marco de su política de defensa y relaciones estratégicas con Estados Unidos y Europa.
