Autoridades de mesa en Río Negro: cómo postularse y cuánto cobrarán

El Poder Judicial convoca a inscribirse como autoridad de mesa en Río Negro para las elecciones legislativas de octubre. Enterate cómo registrarse.

Ya se encuentra abierto el registro para postularse a autoridad de mesa de las elecciones del 26 de octubre.

El Poder Judicial de Río Negro abrió la convocatoria para que ciudadanos se postulen como autoridades de mesa en las elecciones legislativas nacionales que se desarrollarán el próximo 26 de octubre . Se trata de un rol clave para garantizar la transparencia y el normal desarrollo de los comicios, cuya tarea será reconocida con una suma económica que ya fue oficializada por el Gobierno nacional.

De acuerdo con la Resolución 2025-347-APN-VGI de la Vicejefatura de Gabinete del Interior , se estableció que quienes resulten designados como autoridades de mesa recibirán un pago de $40.000 por cumplir con sus funciones el día de la votación.

A su vez, se fijó un adicional de $40.000 para quienes realicen y aprueben la capacitación obligatoria prevista por la Justicia Electoral. De este modo, el monto total que podrán percibir los ciudadanos que asuman el rol y completen la formación asciende a $80.000 .

Es importante remarcar que este beneficio aplica únicamente a aquellas personas que sean designadas formalmente por el Poder Judicial y que efectivamente cumplan con la función durante la jornada electoral. Eel gobierno también incorpora nuevas modalidades de cobro. Los pagos podrán realizarse por transferencia bancaria o a través de billeteras virtuales, además de las opciones ya vigentes mediante la aplicación del Correo Argentino o en forma presencial en sus sedes.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas en postularse como autoridad de mesa pueden hacerlo de manera online a través del sitio web oficial.

También es posible acercarse a cualquiera de los 49 Juzgados de Paz del Poder Judicial de Río Negro, que estarán a disposición para responder consultas y orientar a los ciudadanos en el proceso de inscripción.

Desde la Secretaría Electoral Federal del distrito Río Negro recordaron que capacitarse no implica la designación automática. La confirmación final corresponde al Poder Judicial, que notifica a cada postulante en caso de ser seleccionado.

Capacitaciones: presenciales y virtuales

El programa de formación para autoridades de mesa se ofrece en dos modalidades: presencial y virtual. En ambos casos, el temario incluye el manejo de la Boleta Única de Papel, los pasos para la apertura y cierre de mesa, el conteo de votos y la confección de actas, entre otros aspectos fundamentales de la jornada electoral.

Las fechas de capacitación son informadas a través del sitio de la Cámara Nacional Electoral y de los canales institucionales de la Justicia Federal.

Desde la organización de los comicios remarcaron que ser autoridad de mesa implica un compromiso ciudadano de gran responsabilidad, ya que son quienes garantizan la validez de cada voto emitido. La convocatoria busca ampliar la participación de la comunidad y reforzar la transparencia de un proceso en el que estarán en juego las bancas legislativas nacionales correspondientes a Río Negro.

¿Qué vota Río Negro en octubre?

En las elecciones legislativas de octubre, la provincia de Río Negro renovará tres bancas en el Senado y dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

En el caso del Senado , se elegirán los tres representantes que ocuparán los lugares actualmente vacantes, ya que ninguno de los senadores en ejercicio buscará renovar su mandato .

En la Cámara de Diputados, se pondrán en juego dos bancas: la de Agustín Domingo y la de Aníbal Tortoriello, siendo este último el único que irá por la reelección.

De esta manera, el proceso electoral no solo marcará un recambio generacional en la representación rionegrina en el Congreso, sino que también definirá el peso político de las fuerzas nacionales y provinciales en el próximo período legislativo.