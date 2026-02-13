Fin de semana de carnaval en Cipolletti: Música en vivo, feria, juegos y espectáculos

La Municipalidad propone múltiples actividades en la plaza San Martín, la peatonal y en el Paseo de la Familia para este fin de semana XXL. Habrá

La grilla de artistas que tocarán el sábado 14 son Malena Guevara, Miyi Moshi, Vientos en Júpiter y Manga de Agua.

El fin de semana extra largo de Carnaval llega con una agenda cargada de propuestas culturales pensadas para todas las edades. La programación del Verano Cultural comenzará el sábado 14 de febrero en la peatonal del centro cipoleño y Plaza San Martín . El domingo 15 de febrero las propuestas artísticas se trasladarán al Paseo de la Familia para reunir espectáculos en vivo, juegos infantiles, feria de emprendedores y propuestas artísticas para toda la comunidad.

Las actividades culturales incluirán bandas en vivo , juegos inflables para los más pequeños , show de títeres, DJs, kermesse, feria de artesanos y de integrantes de Economía Social. Las propuestas iniciarán el sábado 14 desde las 19:30 horas en la Plaza San Martín y el domingo 15 de febrero comenzarán a partir de las 19 horas en el Paseo de la Familia . Además, el cierre del domingo contará con la presentación de la banda "La Gloriosa" para celebrar el carnaval con toda la comunidad de Cipolletti.

El sábado 14, bajo la consigna del “Día de los enamorados” , las actividades comenzarán a las 19.30 en la peatonal de calle Roca, entre Belgrano y Miguel Muñoz, con epicentro en el escenario de plaza San Martín. A las 19.30 se presentará Malena Guevara , cantante solista; a las 20.30 subirá al escenario la banda musical Miyi Moshi ; a las 21.30 será el turno de Vientos en Júpiter ; y a las 22.30 cerrará la noche Manga de Agua .

El escenario infantil funcionará en calle Roca, entre Belgrano y Villegas, con propuestas especialmente diseñadas para los más chicos. A las 20 se presentará El Biombo con un show de títeres, mientras que a las 21 llegará Circo Trip con un espectáculo circense orientado al público familiar.

Las propuestas culturales para los más pequeños

En el espacio alternativo, a las 21.30, se presentará Teatro de Títeres Banda Espuma con una propuesta escénica que combina humor y narración visual. Paralelamente, el escenario DJ estará ubicado en calle Roca entre Villegas y España, donde de 20 a 23.30 se desarrollará el set musical DJ Davo – Sunset.

Además de los espectáculos, el público podrá participar de actividades recreativas como pintura, dibujo, collage, creaciones artísticas, lectura y juegos de palabras. Estas propuestas estarán disponibles durante toda la jornada para fomentar la participación activa de niños, jóvenes y adultos.

Habrá ferias de artesanos todos los fines de semana El sábado 14 contará con la participación de la feria de emprendedores de la Economía Social.

El cronograma de actividades del domingo 15

El sábado también contará con la presencia de emprendedores y artesanos de la Feria de la Economía Social, quienes ofrecerán sus producciones entre las 19 y las 23. Este espacio busca fortalecer el trabajo local y fomentar un circuito de consumo interno en la comunidad de Cipolletti.

El domingo 15, desde las 19, la programación continuará en el Paseo de la Familia con clases de recreación para niños de distintas edades. Se desarrollará la propuesta “Pequecipos”, con juegos y clases didácticas organizadas por docentes del Centro Municipal de Danzas y talleres barriales, a lo que se sumará La Gloriosa con una propuesta festiva para celebrar el Carnaval junto a las familias.