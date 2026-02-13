Brutal ataque a la salida del boliche: el caso llega a juicio a un año de la golpiza

La Justicia fijó para junio el debate oral contra los tres imputados por tentativa de homicidio de un adolescente. Los cuatros jóvenes habrían golpeado con puños y escombros la cabeza de la víctima.

La causa por el ataque a un adolescente a la salida del boliche en junio de 2025 en la ciudad de General Roca , ya tiene fecha de juicio. La Justicia de Río Negro, esta mañana fijó la fecha para el juicio que tendrá lugar los días 9,10, 11 y 12 de junio. Los cuatro imputados habrían golpeado con puños y escombros en la cabeza del adolescente, lo que provocó su internación en terapia intensiva por varios meses.

La determinación se fijó en la audiencia de control de acusación , donde Fiscalía y la Defensa expusieron las pruebas que presentarán en el debate. La fijación de la fecha llega casi un año después de la violenta agresión que tuvo lugar la madrugada del 16 de junio de 2025 .

El hecho sucedió cerca de las 6:10 en la vereda de Avenida Roca y Tres Arroyos , cuando la víctima salió del local bailable . El joven fue atacado y sufrió lesiones gravísimas que motivaron su internación en terapia intensiva durante varias semanas.

“En ese lugar, los cuatro imputados -uno menor punible- con un plan común y división de tareas establecidas, se dirigieron a la víctima, lo insultaron, lo rodearon, y le habrían pegado en la cabeza con un pedazo de escombro, provocando que se desplomara en la calle”, describió la fiscal.

golpieza La fecha de juicio se fijó en la audiencia de control de acusación.

Todos los golpes se dirigieron a la cabeza del adolescente

El ataque continuó mientras el adolescente permanecía indefenso en el suelo. “Una vez allí, los restantes hombres, le arrojaron golpes de patadas y puño en la cabeza mientras la víctima yacía en el piso. Todas las lesiones fueron dirigidas a la cabeza ya que tenían por fin acabar con su vida”, enunció oportunamente la fiscal en la audiencia de imputación del 17 de junio.

La agresión se detuvo por la intervención de terceros. “Sin embargo, no lograron su cometido atento la rápida intervención de una transeúnte y del personal de seguridad del local bailable, quienes acudieron en auxilio de la víctima alejando a los agresores”, indicó la fiscal.

Uno de los acusados ya fue condenado por su participación en el ataque

Uno de los acusados ya fue condenado en diciembre pasado tras admitir su participación en un juicio abreviado. Reconoció ser coautor de tentativa de homicidio agravado por la participación de un menor y recibió una pena unificada de 8 años y 11 meses de prisión efectiva, por lo que ya no participará del debate oral.

audiencia golpiza Uno de los involucrados ya fue condenado en un juicio abreviado a la pena unificada de 8 años y 11 meses.

El juicio se centrará ahora en los otros dos imputados mayores y el menor involucrado. En las primeras etapas de la investigación, el adolescente fue alojado en un dispositivo socioeducativo y posteriormente externado bajo control electrónico, sin que ello implicara el cierre de la causa penal.

El juicio ya tiene fecha de inicio

Durante la audiencia de control de acusación, Fiscalía y Defensa expusieron las pruebas que presentarán en el debate. Además, se solicitó la prórroga de medidas cautelares, incluida la prisión preventiva para uno de los acusados y la detención domiciliaria con tobillera electrónica para otro.

En paralelo, la defensa de menores presentó informes sobre la evolución del adolescente imputado en el dispositivo socioeducativo. Se resolvió su externación bajo libertad asistida con monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento a víctimas y testigos, y cumplimiento de las pautas fijadas por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

El juez interviniente explicó que el juicio se realizará ante un Tribunal Colegiado debido a que la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal supera los tres años de prisión. Con la fijación de fechas, la causa entra en su etapa decisiva para que el debate permita establecer las responsabilidades penales de cada uno de los participantes del ataque.