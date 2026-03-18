El despido de querida trabajadora que indigna y moviliza a toda una ciudad rionegrina

Fue a partir de un video que se hizo viral y ya no está disponible. La repartidora de Andreani admitió su error y recibe el respaldo de la gente, que reclama su reincoporación.

Mónica pasó de ser distinguida en su ciudad al despido. Un caso que indignó al pueblo.

Justo a ella, experta en correspondencias, le llegó de manera inesperada el temido telegrama de cese laboral. La comunidad de Dina Huapi se encuentra conmocionada y movilizada tras conocerse el despido de Mónica Gómez , una vecina que durante los últimos 6 años se desempeñó como repartidora de la empresa Andreani y es muy querida por los clientes.

La decisión empresarial llegó tras la viralización de un video donde se la observa entregando un paquete al que arroja sobre un cerco, una práctica que, según explicaron los vecinos, suele ser un pedido frecuente de los propios clientes para agilizar las entregas cuando no están en sus hogares.

A través de una sentida carta compartida en redes sociales, Mónica rompió el silencio: “Reconozco que cometí un error, soy humana; sin embargo, quiero dejar en claro que en ningún momento existió mala intención en mi accionar ”. La trabajadora relató que, al enterarse de la difusión de las imágenes, se comunicó inmediatamente con la persona afectada para pedir disculpas y ofrecerse a cubrir cualquier daño, recibiendo una respuesta comprensiva por parte del cliente.

Pese a este gesto y a su impecable legajo, la viralización tuvo consecuencias definitivas en su vida laboral. “Como cualquier persona honesta, necesito trabajar para vivir”, lamentó Mónica, quien reside en la localidad desde hace 20 años.

Carta de empleada despedida La carta con la que Mónica lamentó su despido, reconoció su cuota de culpa y agradeció el apoyo.

El pueblo se manifiesta y moviliza por Mónica

"Organicemos los que podamos un dia ir todos a Andreani a que nos escuchen", sugirió Ignacio en la misma publicación de Mónica .

"¡Vamos Moni! Sos la única que se baja del auto para ver si estás y sino está la persona, llamás. Y no haces como los demás, 2 bocinitas y si no salis en 30 segundos, tenes que ir a buscarlo a Bariloche...", la elogió Gustavo.

"Mónica lamento enormemente por lo que estas pasando. En nuestro caso siempre dejaste los productos, si nosotros no estábamos, con la debida autorizacion. Hecho que ademas sucede con otras empresas. Con la intension de facilitar la llegada del producto. Es muy injusto lo que estas viviendo; sobre todo las formas, viralizar un video, comprometer tu imagen cuando podrian haberte llamado por telefono para aclarar la situacion. Andreani pierde una gran colaboradora", la respaldó María Evángelica.

andreani

"¡Todo se va a ordenar Moni! Yo por mi parte ya me anuncié ante la gerencia Bariloche y Buenos Aires, agradecida a vos. Cuando yo estaba quebrada no podía caminar a recibir mi paquete, vos no dudaste en ser empática. Maravillosa vecina. Te queremos. Ánimos!", la mimó Verónica.

"Bueno, así como a Andreani se le hizo fácil despedir a Moni sin importarle nada, la gente que vive en Dina Huapi también puede optar por no elegir más ese transporte", escribió Ana.

"¡Sos la mejor del mundo mundial, Moni! Si habrás sido el motivo de más de una compra mía... Si veía que venía por Andreani, decía: 'listo, lo trae Moni. Me quedo tranquila'. Y es eso nos transmitiste en todo momento: confianza, tranquilidad y responsabilidad. Y estamos todos esperando que se haga justicia y recuperes tu trabajo. Lamentablemente las personas actuan sin pensar en las consecuencias y algo que podría haberse solucionado con un llamado, tomó dimensiones exageradas. Te queremos y estamos acá para apoyarte", la alentó July.

Otro despido polémico allí cerca

Una empresa constructora de Bariloche alegó que la crisis económica la obligaba a reducir personal. Despidió a un carpintero, fijó como fecha de cese un día anterior a la notificación y sostuvo que la falta de trabajo justificaba la decisión. Pero en la Justicia no logró probar nada.

El resultado: un fallo laboral que consideró el caso como despido sin causa y una indemnización que supera los 45 millones de pesos.

El conflicto comenzó el 1 de septiembre de 2024, cuando el trabajador —carpintero y encargado de sector— no pudo ingresar a su lugar de trabajo. Cuatro días después recibió la carta documento: la empresa informaba el despido y establecía como fecha de finalización el 30 de agosto, es decir, anterior al propio aviso.

justicia indemnización

La firma argumentó cierre de actividades, reducción de personal y crisis del sector. Sin embargo, cuando el caso llegó a tribunales, no contestó la demanda.

Rebeldía y falta de pruebas: claves del fallo

La Cámara de Trabajo declaró en rebeldía a la empresa, lo que resultó determinante. Al no responder la demanda, el tribunal tuvo por válidos los hechos expuestos por el trabajador: fecha de ingreso en enero de 2023, categoría laboral, mejor remuneración mensual y falta de pago de salarios y liquidación final.

Además, la sentencia fue clara: el despido por fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no se presume. Debe demostrarse. Y en el expediente no aparecieron pruebas que acreditaran la crisis invocada ni que justificaran la desvinculación.

Con ese análisis, la Cámara encuadró el caso como un despido sin causa.