Con la máquina de coser de su abuela salió adelante y su mensaje conmueve a todo Río Negro

Recibió una mención especial entre los mejores emprendedores de Río Negro. “Soy una madre luchadora, quiero demostrar que se puede”, dice la dueña de un emprendimiento textil.

Virginia, en honor a la abuela y por sus hijos. La historia de esta emprendedora conmueve a todo Río Negro.

Los tres premios principales se lo adjudicaron otros participantes pero ella también ganó . No solo por ser parte de la gran definición y la mención especial , sino además por los aplausos y felicitaciones que recibió tras su conmovedor mensaje .

Virginia es una artista, artesana y recicladora patagónica que busca mostrarle a sus hijos “una madre luchadora, resiliente, que se levanta y sigue por sus sueños”. Protagonizó este viernes uno de los momentos más emotivos en la finalísima de la 10 edición del Programa Emprendedores Rionegrinos , impulsado por Banco Patagonia con el apoyo del Gobierno de Río Negro.

Durante su exposición, la creadora de Leona , un emprendimiento textil de bolsos, sensibilizó y cautivó al público con su historia de superación personal y compromiso ambiental. “Este es el renacer de mi vida y de mi proyecto . Reciclo textiles, especialmente jean, para darles una segunda oportunidad. Cada bolso lleva historia, arte y conciencia ecológica”, contó Vika, como la apodan, con inocultable emoción.

vicky emprendedores Vika reconocida junto a los ganadores del Programa que distingue a los emprendedores.

Cada bolso se elabora a partir de materiales textiles reciclados, recuperando telas que tuvieron otra vida y transformándolas en nuevos objetos con identidad y sentido.

“Trabajo con la máquina de coser de mi abuela, que pasó por toda la familia. Si gano, invertiría en maquinarias nuevas y en generar una red de apoyo para otras personas que atraviesan momentos difíciles. Quiero demostrar que sí se puede”, indicó antes de que se develara el misterio y se conocieran a los vencedores.

Dijo, además, que Leona, su marca registrada, “está inspirada en la fuerza y la determinación de una madre que lucha por cuidar y alimentar a sus crías. Leona transforma esa energía vital en bolsos únicos, funcionales y con historia. Cada bolso nace del reciclaje textil, rescatando materiales que alguna vez tuvieron otro propósito y dándoles una nueva vida”, explicó la emprendedora.

Se supo que el motivo del reconocimiento especial hacia ella fue que “la manera en la que se comunicó el proyecto y como transmite la pasión y la resiliencia de cada uno que se anima a emprender”. Una valiente y talentosa mujer. Una emprendedora nata. Una Leona.

El programa que distinguió a los mejores emprendedores de Río Negro

Más de 400 emprendimientos participaron este año del certamen, accediendo a capacitaciones virtuales y herramientas para potenciar sus negocios. De ellos, 20 fueron seleccionados para integrar el catálogo online, y finalmente, siete llegaron a la instancia decisiva en Cipolletti: Athos Gin (Bariloche), Brhumos – Aromas y Sabores (Allen), Dos Reinas Apicultura (Villa Lanquín), HidroFlora (Bariloche), Leona (General Roca), Milvago Vermut Patagónico (Dina Huapi) y yOsOy (Bariloche).

Durante la jornada de este viernes, los participantes expusieron ante un jurado interdisciplinario que tuvo la responsabilidad de elegir a los tres ganadores y otorgar una mención especial en perspectiva de género. Los premios incluyeron capital semilla de $2.000.000, $1.500.000 y $850.000, además de $500.000 para el proyecto destacado por su compromiso con la equidad.

Desde Bariloche, Alejandro Philbert presentó Athos Gin, un producto que fusiona identidad local y alta calidad que se quedó con el primer puesto: “Representamos nuestro lugar. Nuestro gin no es saborizado, sino estacional. Cada etiqueta y aroma reflejan las estaciones del año en la chacra. Queremos que, al probarlo, sientas que estuviste en Bariloche”, señaló.

emprendedor ganador Alejandro Philbert presentó Athos Gin y obtuvo el primer premio.

El segundo puesto fue para Milvago Vermut Patagónico (Dina Huapi), dedicado a la elaboración de vermut artesanal y el tercer puesto fue para yOsOy (San Carlos de Bariloche) – Diseño de juegos que estimulan la motricidad fina y el desarrollo cognitivo.