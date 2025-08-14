Les secuestraron plantas y cogollos de marihuana y aseguran tener permiso Reprocann

Allanaron una casa en Fernández Oro en busca de un arma de fuego, pero encontraron marihuana en distintas habitaciones. La familia dice que tiene habilitación para cultivar con fines medicinales.

En una de las habitaciones de la casa la policía encontró ramas de marihuana en proceso de secado.

La Policía de Fernández Oro inició una investigación por una denuncia de abuso de armas . Allanaron una vivienda ubicada en la calle Santa Cruz donde vive una familia integrada por varios varones. Buscaban un arma de fuego y una moto Honda XR250, que estaría vinculada con el hecho.

No las hallaron , ni una ni otra. En cambio encontraron una notable cantidad de marihuana en distintas áreas de la propiedad, informó el sitio Oro En Noticias.

Se detalló que en una de las habitaciones, perteneciente a un joven de 18 años , hijo de la dueña de casa, secuestraron envoltorios con una sustancia vegetal , que los análisis determinaron que se trata de cannabis sativa.

En otro dormitorio, que ocupa otro hijo de 26 años, encontraron 8 plantas de la misma hierba y dos frascos con partes de la misma especie vegetal. Mientras que en otro cuarto de tipo matrimonial, hallaron sobre una mesita de luz un frasco pequeño, también con la misma sustancia.

Finalmente en un departamento ubicado en el sector posterior del terreno, donde reside una mujer de 30 años de edad, los uniformados dieron con un frasco de mayor tamaño que también contenía marihuana.

A raíz de los hallazgos se le dio intervención al Juzgado Federal de General Roca, desde donde se dispuso el inicio de una causa por infracción a la Ley 23737, que sanciona la tenencia y tráfico de estupefacientes. También ordenó incautar el material detectado y notificar la apertura del expediente a los residentes del inmueble.

Con posterioridad y en el marco de la pesquisa, allanaron otro domicilio situado en la calle Los Glaciares también de Fernández Oro, donde vive un hombre mayor junto a sus padres, donde volvieron a buscar armas de fuego y la moto Honda, y de nuevo los resultados fueron negativos.

De todos modos se procedió al traslado de un joven a la Comisaría 26ta, donde fue identificado mediante fichas dactilares.

Afirman tener habilitación del Reprocann

El procedimiento policial generó el reclamo de la familia allanada porque aseguran que tienen la habilitación Reprocann -Registro del Programa de Cannabis- que les permite cultivar marihuana con fines medicinales.

En las redes sociales Luis, uno de sus integrantes, cuestionó el operativo y aseveró en forma desafiante que “tenemos permiso para cultivar, mi mamá es hipertensa y tiene muchas otras enfermedades lo cual le recetaron Reprocann. Vamos a ver qué determina la justicia”.

Secuestro plantas marihuana Reprocann

En el posteo además acompañó una foto de un “Certificado de trámite autorizado” de Presidencia de la Nación. Aunque está tapado el nombre del beneficiario y su DNI, coincide la dirección de la calle Santa Cruz.

Además precisa que pueden tener 9 plantas y que la autorización vence en noviembre del año próximo.