La cámara de seguridad los captó cuando hacían una entrega de droga: dos detenidos

Se habían reunido en proximidades de la Terminal de Colectivos de Cipolletti y los descubrieron desde el Centro de Monitoreo. Tras perseguirlos, atraparon a dos neuquinos de 19 y 22 años.

Las cámaras del 911 sorprendieron a los jóvenes cuando recibían el paquete de marihuana. Los atraparon cuando intentaron escapar hacia Neuquén en bicicleta.

Dos jóvenes de 19 y 22 años , ambos oriundos de la ciudad de Neuquén , fueron atrapados en Cipolletti luego de que fueran descubiertos en plena transacción de drogas.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la Termina l de Colectivos de Cipolletti ubicada sobre la calle Pacheco, a pocos metros de la rotonda de las rutas nacionales 22 y 151, y fueron clave las cámaras de video del sistema RN Emergencias 911, informaron desde el gobierno provincial.

Un operador del Centro de Monitoreo advirtió a tres sujetos que se encontraron en la playa de estacionamiento de la estación de servicios situada a pocos metros de la estación de ómnibus . Dos de ellos se encontraban con bicicletas todo terreno y el tercero llevaba un paquete de gran tamaño . Minutos después, el peatón entregó el bulto a uno de los ciclistas, quien lo guardó en una mochila, y partieron.

Seguimiento en vivo

A partir de allí, las cámaras siguieron el recorrido de los dos ciclistas, que tomaron por colectora Fortín hacia el oeste, en dirección a Neuquén.

Para esto ya se habían puesto en alerta a las unidades policiales de la localidad, por lo que se montó un operativo para dar con ellos. No mucho después personal del Cuerpo de Seguridad Vial que se encuentra a pocos metros de los puentes que conducen a la vecina provincia, los observó que circulaban por la Ruta 22 y la calle 225, que corre paralela al Canal de los Milicos y se interna hacia las chacras de la zona de la Confluencia.

Ciclistas con marihuana

Los uniformados intentaron interceptarlos, pero ambos escaparon en distintas direcciones.

Uno fue atrapado pocos metros, frente al Casino del Río. Mientras que el segundo había tomado hacia la Ruta 151, pero antes de llegar a Mariano Moreno fue detenido por efectivos de la Comisaría Cuarta junto a un móvil de Tránsito.

Ambos sujetos, junto a sus bicicletas, fueron trasladados a la base de la Comisaría de Seguridad Vial. Fuentes policiales informaron que son oriundos de la capital neuquina.

Ciclistas con marihuana 6

Seguidamente, personal de la Unidad Especial de Toxicomanía realizó el reactivo correspondiente a la sustancia secuestrada, en presencia de testigos. Tras tomar una pequeña muestra y rociarla con spray multidetector, lo que indicó resultado positivo para marihuana tipo cogollo, con un pesaje total de 42 gramos.

Además de la hierba, también les secuestraron un paquete de papeles para armar cigarrillos, una pipa y un triturador.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se ordenó el secuestro de la sustancia, la imputación de uno de los detenidos, el resguardo del material en el área de Toxicomanía y su posterior remisión a la Oficina de Evidencias de la Unidad Fiscal de General Roca.

En cuanto al tercer participante de la transacción narco, no se precisó si fue detenido y logró escapar.