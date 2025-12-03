Quini 6: mirá los resultados de este miércoles

El sorteo del Quini 6 puso en juego un súperpozo de más de 15.000 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3327, realizado este miércoles 3 de diciembre de 2025, puso en juego más de 15.000 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.400 millones de pesos . Salieron los números 22, 34, 06, 37, 21 y 42. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 3.800 millones de pesos . Salieron los números 03, 02, 19, 38, 12 y 27. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 8.400 millones de pesos y salieron los números 03, 15, 30, 32, 22 y 21. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 284 millones de pesos, los números favorecidos fueron 27, 36, 01, 31, 42 y 07. Hubo 30 ganadores que se llevarán más de $9 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 16.200 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

sorteo quini 6

Mirá los resultados del domingo

Quini 6, en su edición 3326, realizado este domingo 30 de noviembre de 2025, puso en juego más de 14.500 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.200 millones de pesos. Salieron los números 11, 04, 44, 40, 25 y 21. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 3.600 millones de pesos. Salieron los números 41, 16, 24, 08, 14 y 22. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 8.000 millones de pesos y salieron los números 02, 28, 16, 19, 03 y 13. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 357 millones de pesos, los números favorecidos fueron 44, 13, 22, 40, 39 y 36. Hubo 18 ganadores que se llevarán más de $19 millones cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 15.000 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.