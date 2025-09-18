Encontraron el cuerpo en descomposición de una mujer en una cantera en la meseta
El hallazgo fue realizado por el conductor de un camión que buscaba cargar áridos. Las primeras pericias hablan de que sería una mujer.
Esta mañana se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en una cantera de Neuquén. Según pudo relevar LMCipolletti, se encuentra montado un gran operativo policial para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes a determinar las circunstancias de la muerte.
El hecho fue confirmado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) a este diario y advirtieron que interviene la fiscal de Delitos contra las Personas, Lucrecia Sola. En el lugar, mientras se realizan las diligencias, estuvo presente el funcionario Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana.
De acuerdo a las primeras informaciones, el cadáver fue encontrado por el conductor de un camión cuando fueron a buscar áridos en la parte principal de una cantera de una empresa constructora, entre la autovía y la Ruta 67.
El cuerpo de la mujer de entre 20 y 30 años tendría signos de descomposición por más de 48 horas.
