Insólito: Fue a frenar una pelea familiar y terminó detenido por incumplir con la prisión domiciliaria

Un hombre fue declarado en rebeldía y se ordenó su detención en una unidad policial , luego de haber incumplido la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico al alejarse del domicilio fijado en el Barrio Don Bosco de Cipolletti y evitar el control de su ubicación en tiempo real. Cumplía con las medidas cautelares a raíz de una causa por tenencia ilegal de armas.

El hecho se detectó el lunes en horas de la mañana , cuando el sistema de vigilancia electrónica identificó que había perdido la conexión con el imputado y había abandonado el domicilio registrado , hecho que informó a Fiscalía. la defensora indicó que el hombre mantiene colocada la tobillera, pero no contaba con el teléfono celular asociado al sistema de control

Durante la audiencia que se llevó adelante este martes a la mañana en Cipolletti, la Fiscal explicó que el personal policial se dirigió al inmueble declarado y constató que el imputado no se encontraba en el lugar . A raíz de esta situación, se solicitó la declaración en rebeldía y la inmediata orden de captura , para determinar el paradero del imputado y garantizar que cumple con la medida cautelar.

La Fiscal explicó que el dispositivo electrónico detectó un alejamiento de la unidad de control, al dejar de emitir señal, lo que dificultó garantizar la supervisión del imputado en tiempo real. Por esta razón, se ordenó el traslado del imputado a una unidad policial donde permanecerá alojado hasta realizar un informe socioambiental que determine el domicilio real de residencia.

Portación ilegal de arma de guerra

El hecho que motivó las medidas cautelares tuvo lugar el 27 de septiembre pasado, cuando alrededor de las 2 de la madrugada, el hombre fue interceptado por el personal policial, en la intersección de calles Illia y Don Bosco, en el norte de la ciudad. Durante el procedimiento, entre sus ropas se encontró un arma de fuego marca Bersa, con un cartucho en recámara y sin la autorización legal.

En el marco de la causa por el delito de portación ilegal de arma de guerra, se impuso la medida cautelar de la prisión domiciliaria. Medida cautelar que incumplió debido a un conflicto familiar, según explicó la defensora pública durante la audiencia.

Una pelea familiar: la intervención del imputado

Además, la defensora indicó que el hombre mantiene colocada la tobillera, pero no contaba con el teléfono celular asociado al sistema de control, lo que motivó la interrupción en la transmisión de la señal.

También agregó que el imputado presentó la voluntad para presentarse ante las autoridades y solicitar un cambio de domicilio para convivir con su esposa e hijos, hasta el vencimiento de la medida cautelar, fijada para el 4 de noviembre.

Tras escuchar a las partes, la jueza resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva, pero ordenó que el imputado sea alojado temporalmente en una comisaría hasta que fije el nuevo domicilio y se evalúe un informe socioambiental que permita corroborar el nuevo domicilio propuesto. Una vez elaborado el informe, se convocará a una nueva audiencia para definir la continuidad o las nuevas medidas cautelares para el imputado.