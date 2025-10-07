Cinco empresas compiten por la obra del nuevo parque en Paso de los Libres y General Paz

Se llevó adelante la apertura de sobres de la licitación para la construcción del nuevo Parque Estación N° 65 de Cipolletti con un presupuesto oficial de $576 millones.

Se presentaron 5 propuestas para la ejecución de la nueva obra del parque Estación N° 65 de Cipolletti.

Se llevó a cabo este martes el acto de Licitación Pública Nº 17/25 para la ejecución de la obra del Parque Estación Nº65 , un nuevo espacio verde que cambiará la fisonomía del barrio Manzanar. El encuentro se realizó en el quinto piso del edificio municipal y marcó el inicio del proceso para convertir un sector degradado en un lugar de encuentro, recreación y naturaleza.

El Parque Estación Nº65 se proyecta en la esquina de Paso de los Libres y General Paz , donde actualmente existe un predio en desuso. La propuesta busca poner en valor el entorno natural del canal y generar un nuevo punto de conexión barrial.

El diseño contempla una superficie total de 3.000 metros cuadrados , incluyendo el área del parque y el canal lindante. Se prevé la creación de espacios verdes aterrazados, senderos peatonales, una cortina de álamos y un sector gastronómico pensado para la instalación de food trucks. Además, se sumará mobiliario urbano, forestación y zonas de descanso para las familias.

“Queremos transformar ese basural en una plaza hermosa para el disfrute de las familias cipoleñas”, expresó el intendente Rodrigo Buteler durante el acto. “Este parque no solo recupera un espacio degradado, sino que también promueve el desarrollo urbano sostenible y la integración social”, agregó.

espacio verde general paz Una vez adjudicada la obra, se estiman seis meses de plazo para concretarla. Ilustración

Cinco empresas presentaron sus ofertas

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $576 millones y fue impulsada por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio. Durante el acto, se conocieron las cinco ofertas presentadas por empresas de la región, todas ellas con documentación completa y en condiciones de avanzar en el proceso de adjudicación.

Las firmas participantes fueron:

SVARA Ingeniería Civil S.R.L. , que cotizó $616.505.544,13 .

, que cotizó . CEPIEM S.R.L. , con una propuesta de $652.633.729,75 .

, con una propuesta de . La Deseada S.R.L. , presentó $536.848.088,21 .

, presentó . Suelos del Valle S.A.S. , con $598.623.006,52 .

, con . OM Energy S.A.S., con una propuesta de $299.445.449,92 .

Todas las empresas adjuntaron las planillas de cómputo y presupuesto total de obra, junto con los análisis de costos unitarios. El proceso continuará con la evaluación técnica y económica para determinar la adjudicación definitiva.

espacio verde ruta 65 Nuevo mobiliario, forestación y puesta en valor de la esquina cipoleña. Ilustración

Innovación y sostenibilidad urbana

Desde la Dirección Municipal de Planeamiento, a cargo del proyecto, informaron que el plazo de ejecución será de seis meses una vez adjudicada la obra. El proyecto forma parte de la estrategia municipal de recuperación y creación de espacios verdes que viene desplegando la gestión Buteler, con foco en la puesta en valor del entorno natural y la mejora del bienestar urbano.

El Parque Estación Nº65 se suma a una serie de intervenciones recientes en plazas y corredores verdes de Cipolletti, consolidando una política que apunta a revalorizar el espacio público, fortalecer el encuentro ciudadano y generar entornos más seguros y saludables.

Paso de los Libres y General Paz En la actualidad, la esquina es utilizada para acumular basura. Estefanía Petrella

“Cada nuevo parque es una oportunidad para encontrarnos, disfrutar del aire libre y hacer de Cipolletti una ciudad más verde y humana”, destacaron desde el área de Obras Públicas.

Cuando esté finalizado, el Parque Estación Nº65 no solo ofrecerá un nuevo paisaje urbano en Manzanar, sino que también simbolizará la recuperación de un espacio que alguna vez fue un foco de basura y hoy se proyecta como un ejemplo de transformación sostenible y comunitaria.