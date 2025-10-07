Conmoción: encontraron muerta a la joven de 22 años desaparecida hace cuatro días

El hallazgo conmociona a todos. Era buscada intensamente desde el viernes a la noche.

Daiana Mendieta tenía 22 años y era buscada intensamente desde el viernes a la noche en la localidad de Gobernador Mansilla, en el departamento de Rosario del Tala en Entre Ríos . Horas después de la denuncia de su familia, hallaron el auto abandonado.

Este martes por la mañana, en medio de intensos allanamientos, la policía encontró a la chica asesinada . Su cuerpo estaba en un aljibe, a unos 10 metros de profundidad. Se presume que estaría en el predio de una casa de campo de la zona.

Fuentes policiales indicaron al medio entrerriano AHORA , el hallazgo se produjo en medio de los rastrillajes que se realizaban en Gobernador Mansilla.

La joven había salido de su casa en el auto familiar el viernes pasado, que luego fue encontrado abandonado y con las llaves puestas.

Ya hay una persona detenida por el caso, cuyo domicilio fue allanado el domingo por la madrugada. Se trata de un vecino de 55 años identificado como "Pino", que ofreció resistencia al procedimiento y amenazó con un arma a la Policía.

Las autoridades desplegaron un intenso dispositivo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, entre efectivos, cadetes, bomberos, perros de rastreo y drones, según informó el comisario Horacio Blasón, a cargo de la investigación que coordinó con las cabeceras de Tala, Gualeguay y Paraná, integrantes de Bomberos Voluntarios y las jefaturas departamentales citadas.

Por el momento, los investigadores no revelaron detalles del vínculo de la joven con el detenido, aunque el jefe de Policía de Tala, Pedro Silva, reveló que los peritajes iniciales confirmaron que Magalí mantuvo comunicación con "Pino" antes de desaparecer. Por eso mismo, este lunes se allanó un galpón que el hombre alquila en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, en el mismo pueblo.

Las hipótesis que se manejan en la causa son diversas y ninguna ha sido descartada. El comisario subrayó que se investigó la simulación de un escenario para encubrir un posible femicidio.

El jefe de Policía Silva reveló que no es la primera vez que Daiana se ausentaba de su hogar, aunque remarcó que "nunca antes había cortado toda comunicación con su familia", algo que llevó a la denuncia de su desaparición.

Según indicaron fuentes del caso, "las cámaras de seguridad públicas y privadas resultaron claves para reconstruir el recorrido de Daiana". Asimismo, se indicó que los investigadores "aguardan las pericias de los dispositivos secuestrados para avanzar en la causa".

Cuál fue la última comunicación de la joven de Entre Ríos

En las recorridas realizadas por los uniformados, a las cuatro de la madrugada del domingo se logró encontrar el vehículo abandonado y con las llaves puestas en un camino vecinal ubicado a dos kilómetros de la ciudad. El rodado no presentaba indicios de haber sido forzado, de acuerdo al informe policial.

Al instante el vehículo fue secuestrado y personal de Criminalística de Paraná trabaja en pericias técnicas para buscar pistas que faciliten la búsqueda de la joven.

Con el testimonio que brindaron los vecinos, varias líneas de investigación surgieron. Una de ellas derivó en el allanamiento que colocó en el centro de la investigación al hombre apodado "Pino" de 55 años, quien ya fue detenido.

