Lo declararon culpable por abusar de su prima menor, pero no tendrá sanción

Un joven reconoció que abusó sexualmente de su prima y lo declararon culpable en un juicio abreviado en el que las partes acordaron no imponerle una pena, al considerar que ha encarrilado su vida , estudia, lo asiste un psicólogo y estudia con buen rendimiento.

Los hechos sucedieron entre la segunda quincena de octubre y el 4 de noviembre de 2023 cuando ambos eran menores : él tenía 17 y la niña 11.

La acusación presentada por el fiscal Guillermo Ibáñez describió que estaban solos en la casa de la bisabuela y el muchacho le preguntó si quería mantener relaciones sexuales , y que ella aceptó “por temor” a que se enojara o “le haga algo”. Luego la condujo a un dormitorio donde consumó el ultraje. Luego la víctima se refugió en otra habitación, aprovechando que le pidió que se fijara si llegaba la abuela.

En el fallo conocido recientemente no se detalla cómo se develó el ataque, pero MC -así lo identifican- fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal”.

Juicio de responsabilidad

La causa se elevó a juicio, el que se efectuó a lo largo de dos jornadas. La primera fue el 9 de agosto de 2024 y tenía como objetivo evaluar la responsabilidad del acusado, que ya alcanzó la mayoría de edad.

Esa audiencia fue conducida por el juez Guillermo Merlo, Ibáñez por la Fiscalía; el defensor Oficial Juan Pablo Piombo y la defensora de Menores Alicia Merino.

En esa primera etapa las partes informaron que habían alcanzado un acuerdo para declarar la culpabilidad del joven, propuesta que fue aceptada por la mamá de la chiquita.

Merlo avaló lo consensuado tras determinar que contaban con la confesión del primo y que la investigación había reunido pruebas firmes para hallarlo culpable de los cargos. Entre ellas la declaración de la menor en cámara Gesell, el informe presentado por una psicóloga del Poder Judicial que hizo la entrevista y el material elaborado por la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi).

Consensuada la primera parte del proceso con el reconocimiento de la culpabilidad del imputado, pasaron a la audiencia de cesura para definirle la pena, que se hizo el 4 de septiembre de este año.

En esa instancia actuó el fiscal Diego Vázquez y la defensora Oficial Annabella Camporesi, quien en primer lugar pidió la absolución de la pena con el argumento de que MC venía realizando un tratamiento psicológico evaluado satisfactoriamente, estudia en un colegio secundario y tiene buen rendimiento académico y además integra una comunidad religiosa. También destacó que fue sometido al seguimiento de la SENAF -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia- con resultado positivo.

Concluyó la Defensora que corroboraron que C “ha logrado encausar su conducta” y que “ha internalizado los hechos cometidos y ha trabajado sobre ello”.

"Evolución favorable"

La Defensora de Menores no objetó el requerimiento de la Defensa y agregó que la madre de la chiquita y denunciante estaba informada del acercamiento.

Por su parte el fiscal Vázquez también estuvo de acuerdo con esa salida y en su dictamen ponderó por sobre todo “evolución favorable que se advierte del acusado” y puso de relieve que “se encuentra estudiando en el secundario y realizando tareas sociales y asistenciales en pos de encausar su vida de forma positiva”.

El juez Merlo avaló el acuerdo entablado entre las partes y declaró culpable al joven MC y lo absolvió de la pena. Coincidió en que el muchacho demostró “que se encontraba interesado en progresar en su vida ajustando su conducta a las normas sociales actuales, mostrándose sincero y entendiendo todo lo que había ocurrido y lo que podría ocurrir en caso de transgredir nuevamente la ley penal”.