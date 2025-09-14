Intentó violar a su prima menor, no va preso pero analizan alejarlo de Cipolletti

El hombre confesó y fue condenado a prisión en suspenso con pautas de conducta. Entre ellas prohibición de acercamiento y visitar un psicólogo. Además lo trasladarían al Valle Medio.

El grave caso de abuso sexual que tuvo como víctima a una menor se resolvió en los tribunales de Cipolletti.

Una adolescente de 14 años de edad denunció a su primo por intento de violación. Dijo que le quitó la ropa y la quiso acceder carnalmente y también vía oral, pero no lo logró porque ella escapó. El hombre no lo negó . Admitió su culpa y en un juicio abreviado fue condenado a tres años de prisión en suspenso , que no lo lleva tras las rejas, aunque deberá cumplir pautas de conducta. Entre ellas la prohibición de acercamiento y posiblemente mudarse de ciudad.

Los hechos ocurrieron la noche del 23 octubre de 2023 en un domicilio de Cipolletti donde vive el acusado identificado como ABM, junto con su madre. Es una casa construida en un terreno donde también reside la víctima en otro inmueble.

Según relató, el ataque se produjo en un pasillo cuando se estaba mirando en un espejo.

La menor, que padece un leve retraso mental indica el fallo recientemente conocido, había evidenciado cambios de conducta notorios. Luego se quebró y le contó lo padecido a su madre y a la pastora de la iglesia a la que asiste.

Tras ser denunciado, ABM fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”.

En principio la investigación conducida por la Fiscalía había determinado que el acceso en sus dos modalidades existió, pero no lo pudieron corroborar.

En tanto que la niña fue sometida a estudios médicos y psicológicos, y finalmente pudo brindar su testimonio en Cámara Gesell. Se detectó que su relato fue “muy concreto”, aunque "no abundó en detalles, y dificultó alcanzar mayores precisiones”.

Acuerdo entre las partes

En una audiencia realizada semanas atrás el fiscal Guillermo Ibáñez y el defensor Oficial Rodrigo Martínez comunicaron que habían consensuado cerrar el caso en un juicio abreviado, que requería la confesión del sospechoso.

El acuerdo establecía imponerle la pena de prisión en suspenso, que le permite seguir en libertad con el cumplimiento de medidas de comportamiento.

La Defensora de Menores, Alicia Merino, no se opuso a la propuesta. Destacó que tuvo en cuenta que la menor y su madre manifestaron que avalaban la salida alternativa.

El juez Guillermo Baquero Lazcano aceptó el acuerdo y dictó el fallo como lo plantearon las partes.

Sostuvo que la responsabilidad de ABM quedó acreditada con su propia confesión y por las pruebas reunidas en la investigación. Sostuvo además que era posible debido a que no registra antecedentes penales computables.

Evaluarán si necesita tratamiento psicológico

En cuanto a las pautas de comportamiento que deberá acatar por el plazo de dos años, se estableció que el condenado tiene prohibido acercarse o mantener contacto con la víctima por cualquier medio.

Además tendrá que asistir al Cuerpo de Investigación Forense (CIF) para que sea examinado y se evalúe si precisa realizar un tratamiento psicológico con motivo del hecho responsabilizado.

El resto de las reglas son de rigor: fijar domicilio; someterse al control del Patronato de Presos y Liberados, no cometer ningún delito ni abusar de bebidas alcohólicas y abstenerse de consumir drogas.

Trabajan para mudar al condenado

El defensor Oficial Rodrigo Martínez informó en la audiencia que gestionaban cambiar de domicilio a AMB, con el objetivo de evitar nuevos conflictos, ya que tanto su familia directa como la de la menor viven en el mismo predio. Sería inevitable no encontrarse y de manera cotidiana.

Una de las alternativas que bajaraban era trasladarlo a Darwin, la localidad del Valle Medio rionegrino ubicada a poco más de 200 kilómetros de Cipolletti, donde viven tíos.