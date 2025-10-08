Dolor en las redes por la muerte de Miguel Ángel Russo

El DT de Boca Juniors es recordado en el ambiente futbolístico por clubes, dirigentes y jugadores. Falleció este miércoles a los 69 años luego de una larga enfermedad.

El cariño de los hinchas de Central que nunca olvidaron los campeonatos que ganaron con él.

La salud de Miguel Ángel Russo fue seguida de cerca en el fútbol argentino. Hasta ayer los mensajes de fuerza para su recuperación inundaron las redes, este miércoles la muerte conmovió a todos por su trayectoria y por el cariño que le profesaban hinchas en diferentes clubes.

Russo, el DT de Boca Juniors falleció hoy a los 69 años de un paro cardiorespiratorio . El primero en comunicar su deceso fue la AFA . “La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”, escribieron desde la cuenta oficial con una foto de hace un tiempo, pero en el banco Xeneixe.

El club que dirigía en la actualidad, un poco alejado últimamente por el agravamiento de su enfermedad, también lo recordó en redes. "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo . Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", postearon con una foto de Russo sonriente en una vieja conferencia de prensa.

Russo también fue director técnico de Rosario Central, en cuyo estadio fue ovacionado hace menos de un mes cuando él todavía estaba en el banco visitante. "Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central", escribieron desde el club canalla que lo adoran porque los sacó campeón en 2023 y diez años antes los hizo ascender a Primera.

También River Plate se hizo eco de la noticia y acompañó el dolor por la partida del DT de Boca. "River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento", escribieron desde Nuñez.

En el exterior también lo recordaron

"La CONMEBOL lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, campeón de la CONMEBOL @Libertadores y de destacada trayectoria en diversos clubes del fútbol sudamericano. Condolencias a familiares y amigos. QEPD.", lamentaron desde la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Russo tuvo una etapa donde dirigió en el exterior. Uno de ellos fue el club de la Universidad de Chile. Ni bien se conoció la noticia también lo quisieron homenajear. "El Club Universidad de Chile lamenta con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera ex entrenador de nuestro Primer Equipo. Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996, cuando de la mano de grandes figuras y su dirección técnica, alcanzamos la semifinal de CONMEBOL Libertadores. A su familia, amigos, cercanos e hinchas de Boca Juniors, enviamos nuestras más sinceras condolencias por esta dolorosa partida. Hasta siempre, Profe Russo", postearon desde el club trasandino.

También su paso por el fútbol colombiano tuvo sus frutos. Con un video y declaraciones de Russo le hicieron un lindo homenaje los del Club Millonarios de Colombia.

