Corte de luz programado para este jueves en Cipolletti: qué zonas afectará

Edersa anunció un corte programado de energía será de tres horas durante la mañana y afectará a una importante zona de la ciudad.

La empresa distribuidora de energía Edersa anunció que este jueves 9 de octubre , entre las 9 y 12 horas se realizará un corte programado del servicio eléctrico en distintos sectores de Cipolletti . La medida responde a tareas de mantenimiento y modernización en la red de media tensión.

Durante la interrupción se verán afectados los sectores cercanos al Casino Magic, la Empresa Tortoriello y los barrios Costa sur, Costa Norte, Los Sauces y La Ribera . El operativo apunta a reemplazar y actualizar los equipos de maniobra de las instalaciones estratégicas del sistema, con el objetivo de reforzar la seguridad eléctrica en zonas de alto consumo.

En los sectores señalados, el servicio eléctrico quedará suspendido de manera total mientras se ejecuten las tareas técnicas programadas por el personal especializado. Por esta razón, la distribuidora Edersa solicitó a los usuarios que tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el corte de energía, fundamentalmente en el uso de artefactos sensibles y actividades que dependan del suministro eléctrico.

Recomendaciones de Edersa para la preservación de los electrodomésticos

Además, recomendaron la desconexión de los equipos electrónicos y mantenerlos apagados hasta la normalización del servicio, con el objetivo de preservar los electrodomésticos de los hogares.

EDERSA cipolletti (1) La distribuidora Edersa solicitó a los usuarios que tomen las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el corte de energía.

La empresa destacó que estas acciones buscan garantizar la calidad y la seguridad del suministro eléctrico en la localidad, para minimizar las posibles fallas y evitar cortes imprevistos. El servicio eléctrico será restablecido progresivamente a partir del mediodía, cuando finalicen las tareas y se verifique el correcto funcionamiento de las nuevas instalaciones.

Cipolletti inauguró la nueva iluminación LED la calle Salto

En el marco de los festejos por el 122º aniversario de Cipolletti, anoche se llevó adelante la inauguración de la modernizada iluminación LED sobre la calle Julio Dante Salto, en el tramo que une la Ruta Nacional 22 con la Ruta Provincial 65, uno de los accesos más transitados de la ciudad.

edersa (8) El servicio eléctrico será restablecido progresivamente a partir del mediodía. Archivo

El encendido de las luminarias marcó un cambio esperado por vecinos y automovilistas que a diario circulan por ese sector, hasta ahora considerado un punto crítico por su escasa visibilidad y los riesgos que implicaba transitar en la oscuridad.

“Se hizo la luz en la calle Salto, así como fue en la San Luis o la Illia. Esto es otra cosa”, celebró el intendente Rodrigo Buteler durante el acto, al que asistieron funcionarios municipales, provinciales y vecinos de la zona. El jefe comunal subrayó que la obra no solo moderniza el alumbrado público, sino que “nos cansamos de andar con los ojos semi cerrados para no chocar una bicicleta, a un trabajador, a un chico que va a la escuela ”, graficó sobre la inseguridad que reinaba hasta ayer.

iluminación calle Salto (1) La calle Julio Dante Salto ya cuenta con iluminación 100% led. Gentileza

Una inversión millonaria para un acceso clave

La obra se concretó a través de la Licitación Privada N° 38/2025 y demandó una inversión cercana a los $100 millones. En total, se colocaron 55 luminarias y columnas LED de última generación, con un rango lumínico superior que permitirá mejorar la seguridad vial y peatonal en un tramo donde convergen automovilistas, ciclistas y transeúntes.

Este avance se suma a un plan más amplio de modernización del sistema de alumbrado que el Municipio viene impulsando bajo el programa Cipo + Led, que ya tuvo intervenciones en distintos barrios y arterias estratégicas.