Sindicatos insisten con los loteos para empleados municipales

En Soyem y ATE esperan que el Ejecutivo local siga adelante con la propuesta de loteos para los municipales. Aguardan respuesta a un anteproyecto de ordenanza.

En la dirigencia de los gremios Soyem y ATE, no quieren que las autoridades del Municipio se olviden, en épocas electorales como los actuales, de la propuesta de loteos sociales para trabajadores comunales que empezó a barajarse meses atrás. Por ello, le presentaron días atrás al intendente Rodrigo Buteler una nota con el anteproyecto sindical para encuadrar legalmente la iniciativa.

Para los gremialistas, es fundamental también que tanto el Ejecutivo municipal como el Concejo Deliberante se comprometan a fondo con la alternativa de instaurar, como política gubernamental permanente, la implementación en forma periódica de loteos para los empleados, aprovechando las tierras de la comuna.

Y es que provocó enorme expectativa la decisión, anunciada por Buteler hace ya unos meses, de concretar un loteo sobre la base de tierras municipales , poniendo a disposición 75 parcelas , de las cuales los sindicatos Soyem, ATE, UPCN y Sitramuci accederán a 15 cada uno, para repartirlas entre sus afiliados. Las 15 parcelas restantes serán entregadas por el Municipio a trabajadores que no estén adheridos a ninguna organización gremial.

El advenimiento de la actual campaña electoral para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre viene acaparando cada vez más la atención de la clase política local. Por eso, la dirigencia sindical no quieren que la propuesta de loteo se retrase o demore, y colaborarán para que nadie con poder de decisión se olvide.

Con tales objetivos en mente, esperan que la Mesa de Trabajo que conforman el Ejecutivo municipal y los gremios siga avanzando en las definiciones que más urgen, como la de un reglamento que guíe los trámites y determine los requisitos para el loteo ya propuesto y para otros que se impulsen en el futuro.

Para ayudar y acelerar los tiempos, la dirigencia de Soyem y ATE le remitió al jefe comunal el pasado 30 de septiembre una nota para ponerlo en conocimiento del "anteproyecto de ordenanza de fondo" sobre "lotes para empleados municipales".

Política de loteos permanente

El documento lo firmaron Marcelino Jara y Matías Luna, por Soyem, y Paola Suárez y Elio Vega, por ATE. Los gremialistas, a nombre de sus organizaciones y "en representación de todos los empleados municipales de la ciudad", destacaron su iniciativa como un aporte para las discusiones y debates que están pendientes y como un paso adelante para que los loteos para los trabajadores se conviertan pronto en una política de Estado.

Así, en el texto, se pone de relieve que el anteproyecto "se enmarca en la necesidad de dar una respuesta histórica al requerimiento de acceso a la tierra a valores sociales, considerando que los valores actuales del mercado inmobiliario hacen imposible para muchos empleados llegar a poseer un lote".

Al efecto, el proyecto busca "promover el afincamiento estable y considerar el rol del Estado municipal como garante del acceso al suelo urbano".

Registro de inmuebles del Municipio

Además, impulsa la creación de un Registro de Bienes Inmuebles Municipales para el Desarrollo de Loteos Sociales que beneficien a los trabajadores que lo necesiten.

A la vez, se procura establecer una Comisión Mixta entre el Municipio y los sindicatos "como autoridad de aplicación para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los requisitos".

Esperan una respuesta

Los gremios esperan que el Ejecutivo comunal se pronuncie cuanto antes sobre el anteproyecto de ordenanza y se preparan para ponerlo a consideración del Concejo Deliberante para su discusión.

En la comuna, hay no menos de 700 trabajadores que no cuentan con un techo propio y se ven obligados a alquilar o a vivir con familiares, entre otras opciones habitacionales que les deja la realidad, en un mercado donde los lotes se cotizan en unos cuantos miles de dólares.