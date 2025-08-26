¡Salió el sol, tras tanto remarla! El "sueño cumplido" para tres emprendimientos de la zona

Con la presencia de un intendente de la región, se realizaron las entregas de las habilitaciones y permisos municipales. ¿Quiénes son?

“Hoy junto a la Dirección de Comercio y Bromatología visitamos la Farmacia Pobladores, Sol Regalería y Blessed Regalería , para entregarles sus habilitaciones comerciales”, anunció el Municipio de Fernández Oro .

De esta manera, tres emprendimientos locales y fundamentalmente sus responsables lograron cumplir un sueño. “Nos llena de orgullo ver cómo cada vecino y vecina apuesta al crecimiento de nuestra ciudad, abriendo sus puertas con esfuerzo y compromiso”, aseguraron desde las redes sociales de la vecina ciudad.

“Desde el Municipio vamos a seguir estando cerca, para que cada nuevo proyecto pueda hacerse realidad”, ampliaron.

Farmacia habilitada Una farmacia, entre los nuevos comercios habilitados.

La felicidad se reflejaba en los rostros de los comerciantes que de esta manera ya se insertaron en el mercado regional con el deseo de imponer su marca y progresar.

El centro comercial de Oro crece día a día y va en sintonía con el aumento de la población, que según el último censo fue junto a Dina Huapi la ciudad rionegrina que mayor cantidad de habitantes sumó en los últimos años.

“Es un placer allanarles el camino a los vecinos para que puedan desarrollar sus actividades y progresar con trabajo y honestidad. Desde que asumimos, habilitamos numerosos comercios”, explicaron desde el entorno del intendente Gustavo Amati.

image Una de las dos regalerías habilitadas en Oro.

En tanto, los nuevos comerciantes se mostraron “felices” de poder arrancar oficialmente “con este sueño”, conscientes de que en este contexto de país no es fácil emprender y que los negocios prosperen y funcionen de la mejor manera.

Pero quién le quita la ilusión a los tres emprendedores que ya recibieron sus habilitaciones comerciales en Fernández Oro.

“El que no arriesga no gana, dice el dicho. Y por eso nos jugamos mucho con este proyecto, sabemos que el esfuerzo da sus frutos”, señalaron desde uno de los flamantes locales.

Arrancó el curso de manejo

Otra noticia vinculada a Oro es que arrancó el curso de manejo que es impulsado por el Área de Mujer, Género y Diversidad y está pensado especialmente para mujeres en situación de vulnerabilidad y personas del colectivo de la diversidad.

Sabemos que, en muchos casos, estas personas no cuentan con apoyo debido a prejuicios culturales o falta de contención.

“Por eso, este curso busca dar herramientas concretas para la autonomía, como la obtención del carnet de conducir, una habilidad que puede abrir puertas a nuevas oportunidades laborales y mayor independencia”, explicaron desde el Municipio.

Jornadas de Concientización por uso indebido de caños de escape

A través del Juzgado de Faltas, en Oro convocan a las jornadas de concientización sobre los daños ocasionados a personas con espectro autista, a los animales y al medio ambiente en general, por los ruidos molestos generados por caños de escape adulterados en vehículos y motos.

Cabe recordar que tanto en Oro como en Cipolletti el tema de los caños de escapes adulterados trajo muchos dolores de cabeza y por eso la idea es concientizar a los ciudadanos sobre los perjuicios que eso conlleva.

Fechas:

Martes 26 de agosto de 2025

Martes 2 de septiembre de 2025

Horario: 16

Lugar: Oficina de Empleo Municipal (calle Sarmiento, frente a Plaza San Martín – Fernández Oro).