Cipolletti: crece la demanda de actas online y anuncian operativo en el hospital este sábado

Por la gratuidad ya se hicieron 20 mil trámites en el Registro Civil de Río Negro. En Cipolletti ingresan 30 pedidos diarios. ¿Cómo funciona el sistema online?

El Registro Civil de Río Negro atraviesa un momento de fuerte crecimiento en la demanda de sus servicios online. La gratuidad de los trámites, dispuesta por el Gobierno provincial, y la practicidad de poder realizarlos desde la web impulsaron un incremento significativo en la solicitud de actas de nacimiento, defunciones, matrimonios y uniones convivenciales. Cipolletti no es la excepción: allí se reciben a diario decenas de pedidos que son resueltos en plazos cada vez más breves.

Desde hace varios años, los ciudadanos rionegrinos cuentan con la posibilidad de solicitar sus partidas a través del portal oficial del Registro Civil . El sistema permite requerir actas de nacimiento, defunción, matrimonio o uniones convivenciales de manera gratuita . Una vez solicitadas, los documentos pueden recibirse en el correo electrónico con firma digital o retirarse en la delegación más cercana con la firma autógrafa.

“Es un trámite muy sencillo de hacer, y estamos respondiendo en un plazo promedio de cinco días hábiles, aunque en la práctica suele ser menos”, explicó Pedro Sánchez , director provincial del organismo.

“En lo que va del año ya llevamos 20 mil trámites solicitados y cumplidos, lo que demuestra el nivel de aceptación que tiene esta modalidad”.

El procedimiento inicia cuando el interesado ingresa al portal oficial del Registro Civil, selecciona el tipo de partida que necesita, completa los datos básicos de la persona involucrada y elige la modalidad de entrega. El sistema genera un número de seguimiento y, según la disponibilidad de archivos digitalizados, el acta puede ser enviada rápidamente al correo electrónico o retirada en la sede seleccionada.

solicitud tramites online rio negro Las solicitudes se pueden tramitar de manera online en la web del Registro Civil sin costo. LM Cipolletti

Un servicio gratuito que potenció la demanda

El salto en la cantidad de trámites procesados tiene un factor clave: la gratuidad. Según informó Sánchez, de los 26 trámites que el Registro Civil ofrecía con arancel, actualmente solo se mantiene uno con costo: el casamiento a domicilio. El resto de las gestiones, partidas, nacimientos, defunciones, uniones convivenciales, permisos de viaje, certificaciones y declaraciones juradas, son totalmente gratuitas.

“La gratuidad generó un cambio enorme. En 2024 procesamos 17 mil partidas en todo el año, y en el primer semestre de 2025 ya superamos las 20 mil. Estimamos que este año vamos a duplicar las solicitudes respecto al año pasado”, detalló el funcionario.

Embed

Cipolletti, entre las delegaciones con más actividad

En Cipolletti, la delegación de las 1200 Viviendas es uno de los puntos más concurridos. Su jefa, Erika Araneda, destacó a LM Cipolletti que “por día ingresan entre 20 y 30 solicitudes de actas, principalmente de nacimiento, defunciones y matrimonio”.

La funcionaria remarcó la agilidad que caracteriza al sistema: “Antes había que pagar una tasa para retirar las partidas, ahora es gratuito y mucho más rápido. Si la partida está digitalizada, en uno o dos días ya se entrega. Si no lo está, debemos buscarla en el archivo, digitalizarla y firmar con token antes de enviarla. De todos modos, el trámite no supera los tres días”.

Otra de las ventajas es que las partidas solicitadas pueden retirarse en cualquier delegación de la provincia. “Por ejemplo, si alguien pide un acta que corresponde a General Roca pero vive en Cipolletti, puede retirarla acá, en las 1200 o en la oficina del centro. Eso le da mucha comodidad al vecino”, explicó Araneda.

E.C.P ERIKA ARANEDA REGISTRO CIVIL 1200 (9) Las delegaciones locales también siguen recepcionando los pedidos. Estefania Petrella

Un registro moderno y cercano

El avance en la digitalización de los trámites y la gratuidad transformaron al Registro Civil en un organismo más cercano al ciudadano. Sánchez subrayó que no solo las partidas se encuentran disponibles de forma online, sino también la mayor parte de los trámites personales habituales. “Queremos que la gente recuerde que el 99% de nuestras gestiones son sin costo, y que estamos trabajando para que los plazos de respuesta sean cada vez más ágiles”, señaló.

La apuesta por lo digital también busca reducir la burocracia y descongestionar las delegaciones. No obstante, ciertos trámites que requieren la presencia personal del ciudadano, como inscripciones de nacimientos o celebraciones de matrimonios, continúan realizándose de manera presencial, aunque siempre bajo el régimen de gratuidad.

E.C.P ERIKA ARANEDA REGISTRO CIVIL 1200 (4) En Cipolletti, se recepcionan entre 20 a 30 solicitudes diarias. Estefania Petrella

Nuevo operativo en Cipolletti

En paralelo al crecimiento de las gestiones online, el Registro Civil sigue desplegando acciones territoriales para acercar sus servicios a la comunidad. El próximo sábado 30 se realizará un operativo especial en Cipolletti, en las instalaciones del hospital Dr. Pedro Moguillansky de 9.30 a 17.30.

La jornada incluirá vacunación antigripal y del calendario nacional desde los dos meses de vida. Mientras que estará disponible la posibilidad de actualizar el Documento Nacional de Identidad para menores de 5 a 8 años y 14 años, como así también tramitar renovaciones o cambios de domicilio. “Este tipo de operativos busca que los vecinos puedan resolver varias necesidades en un mismo espacio y sin costos”, indicaron desde la delegación local. A su vez subrayaron que el dispositivo además busca brindarle la posibilidad a los padres y tutores de acercarse en un día para muchos no laboral o con horarios flexibles que en la semana.