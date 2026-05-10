Tordo, el perro policía, descubrió lo que ocultaba el conductor de una camioneta

Hicieron controles vehiculares en una localidad rionegrina y el animal entrenado marcó un rodado. Se inició una causa con la intervención de la Justicia Federal.

Policías de Toxicomanía participaron en el control de tránsito realizado en Choele Choel y con ayuda de un perro entrenado, encontraron marihuana.

La policía realizó un operativo de control vehicular, identificación de personas y prevención en Choele Choel , la ciudad ubicada en el Valle Medio rionegrino.

El procedimiento, que formó parte de la vigilancia que se desarrolla en rutas y accesos de la región, con la participación de efectivos de la Comisaría 8va , de la Delegación Toxicomanías de Lamarque e inspectores de tránsito municipal.

Además, contaron con la destacada intervención de un perro especialmente entrenado para la detección de estupefacientes , cuyo olfato demostró efectividad al permitir el secuestro de marihuana.

El despliegue de efectivos se llevó adelante sobre las calles Kennedy y Roca, en el acceso a la localidad. Fuentes de la fuerza informaron que controlaron 27 vehículos —entre automóviles, colectivos y motocicletas— y se identificó a 40 personas.

Además, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737, que sanciona la tenencia y venta de drogas y fue por el hallazgo de una cantidad no precisada de cannabis sativa que tenía el conductor de una camioneta Renault Kangoo.

Alerta canina

El descubrimiento lo hizo el can detector “Tordo”, cuando marcó la presencia de estupefacientes en el rodado que era conducido por un hombre. Tras la requisa, se secuestró cannabis hallado tanto en el vehículo como entre las pertenencias del conductor.

Ante esta situación, el Fiscal de turno dispuso el secuestro de la sustancia, la imputación del involucrado y el inicio de actuaciones por infracción a la ley.

“Estos procedimientos forman parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, en materia de prevención y control del narcotráfico”, enfatizaron desde la fuerza rionegrina.