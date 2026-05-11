Conflicto docente: Unter vuelve al paro a la espera de la paritaria del 14 de mayo

El gremio docente Unter anunció un paro en adhesión a la protesta por la falta de aplicación de la ley de financiamiento universitario.

En un escenario de creciente tensión gremial en la provincia, el sindicato docente Unter llevará adelante una nueva medida de fuerza este martes , sumándose a la Marcha Federal en defensa de la universidad y la educación pública. La protesta será a solo 48 horas de la fecha fijada por el Gobierno de Río Negro para reabrir la discusión salarial.

La movilización de este martes marca la continuidad del plan de lucha de la Unter , que recientemente cumplió un paro de 48 horas con una fuerte concentración en el Alto Valle , donde se registraron incidentes y el uso de gas pimienta contra los manifestantes por parte de Gendarmería Nacional.

En esta oportunidad, la resolución surge del plenario de secretarios generales y se enmarca en una acción coordinada con otros sectores estatales. Según indicaron desde el gremio, la marcha exige la "aplicación efectiva e inmediata de la ley de financiamiento universitario " y repudia lo que consideran una "criminalización de la protesta social" tras los hechos ocurridos en movilizaciones anteriores.

Aunque el documento oficial del gremio docente pone el foco en el rechazo al ajuste y la defensa de los derechos conquistados, el eje del conflicto para el Ejecutivo provincial se traslada a la mesa técnica que se conformará en los próximos días.

El Gobierno mueve sus fichas: paritarias confirmadas

El Gobierno rionegrino definió que la reapertura de las paritarias será el jueves 14 de mayo. En una decisión estratégica, la administración de Alberto Weretilneck delegó el anuncio oficial en ATE, el sector que mantiene un vínculo más fluido con el Ejecutivo, en un intento por manejar los tiempos políticos frente a la reedición del frente sindical rionegrino.

Desde ATE, el secretario general Rodrigo Vicente destacó que la confirmación de la fecha "aporta certidumbre" en un contexto de inflación en ascenso. Para este sindicato, es vital mantener la actualización de haberes acorde a la evolución de precios del INDEC, considerando la actualización por IPC como una "conquista de la lucha de los trabajadores".

Sindicatos unidos y un reclamo salarial ambicioso

El escenario para el próximo jueves no será sencillo. Diversos gremios, incluidos ASSPUR, UPCN, y las centrales obreras CTA y CGT, han endurecido sus críticas a la gestión provincial. Existe una coincidencia generalizada entre las organizaciones respecto a que el salario básico debe alcanzar los 2 millones de pesos para cubrir las necesidades actuales.

Además del aspecto estrictamente salarial, la paritaria deberá abordar demandas específicas de cada sector, incluyendo condiciones laborales en Educación y Salud. La presión aumenta para el Gobierno, ya que el reclamo también se extiende a sectores como la Policía y el personal penitenciario, quienes siguen de cerca los resultados de la negociación docente y estatal para definir sus propios pasos a seguir.