Encontraron abandonada en una localidad rionegrina una costosa camioneta robada en Neuquén

Apareció en un sector de chacras de una ciudad del Alto Valle. La buscaban desde el 1 de este mes y le habían cambiado la patente.

La Amarok abandonada en Allen había sido robada en Neuquén.

Policías que integran la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Allen secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok que registraba un pedido de secuestro vigente solicitado por la Policía de la vecina Neuquén .

El procedimiento se concretó durante la noche del último sábado , luego de que efectivos policiales que se movilizan en motos y realizaban patrullajes preventivos por distintos sectores de la ciudad, tomaron conocimiento sobre la presencia de un vehículo abandonado sobre calle 4, casi acceso Biló , en el área rural del sector sur.

En una “rápida intervención ”, los efectivos concretaron el operativo de identificación del rodado y el resto de las verificaciones correspondientes, informaron fuentes de la fuerza.

Los datos revelaron que era robada

Al chequear los datos obtenidos, los uniformados constataron que el dominio colocado no coincidía con la camioneta. Posteriormente, mediante la consulta del grabado de cristales, se estableció que el vehículo mantenía un pedido de secuestro activo desde el 1 de mayo, requerido por la Comisaría 41°, ubicada en la zona oeste de la capital neuquina.

Tras las pericias realizadas, el rodado fue secuestrado y trasladado a la Comisaría 6°, donde quedó a disposición de la Justicia.

“Este tipo de hechos demuestra la importancia de las tareas preventivas y de control que se desarrollan diariamente, las cuales permiten detectar situaciones irregulares y reforzar la seguridad en la ciudad”, enfatizaron desde la Policía rionegrina.

La Policía inspecciona desarmaderos

Dos vehículos marca Peugeot fueron que presentaban distintas irregularidades fueron secuestrados durante un operativo de control de desarmaderos ubicados en la zona de El Bolsón.

El operativo lo llevó a cabo del área de Toxicomanía y Leyes Especiales que arribó a la Zona Andina para realizar distintas tareas junto a efectivos del Departamento de Sustracción de Automotores.

La tarea de fiscalización se realizó en un establecimiento ubicado en el camino de acceso a la Cascada Escondida, donde el personal actuante detectó que un Peugeot 504 tenía una patente colocada de otro rodado de similares características.

Operativo desarmadero El Bolsón

Además, durante la revisión, constataron que otro rodado de la misma marca – modelo Peugeot 206- tenía orden de desguace y compactación, motivo por el que no podía permanecer en ese lugar.

Ambos rodados fueron trasladados a un espacio perteneciente al área de Tránsito de la Municipalidad de El Bolsón.

"El control se encuadra en una tarea de fiscalización que una comisión proveniente de la capital provincial, de la que forman parte autoridades de distintas reparticiones, realiza en distintos desarmaderos y puntos de venta de autopartes de la Zona Andina", explicaron desde la Policía.

Más controles en Bariloche

En el marco del arribo de esa comitiva y en colaboración con dependencias de la Unidad Regional III, se realizaron distintos operativos en sectores aleatorios de Bariloche.

En ese contexto, las unidades especiales y de orden público dispusieron operativos de saturación en rutas y calles transitadas, en los que no sólo se realizaron controles de documentación vehicular y personal, sino también vinculados a la posible tenencia de estupefacientes.