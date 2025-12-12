Río Negro: el 32% de los estudiantes sufre violencia escolar y podrían sancionar a los padres de los acosadores

Ante el aumento de la violencia y el ciberacoso, proponen comenzar a castigar a los padres de los alumnos involucrados. La iniciativa alcanza a colegios públicos y privados.

La legisladora provincial del PRO, María Laura Frei, impulsa un proyecto que busca que las familias asuman mayor responsabilidad frente a situaciones de violencia escolar y ciberacoso en Río Negro. La iniciativa propone protocolos, acompañamiento institucional y sanciones no económicas cuando los padres desoigan reiteradas alertas. Uno de cada tres alumnos sufre violencia.

Según explicaron, la propuesta busca dar la respuesta ante un problema creciente en las escuelas. "Es una locura tener que presentar un proyecto para garantizar algo tan básico como el respeto", resaltó Frei. El objetivo es proteger la integridad física, psicológica, social y moral de niños, niñas y adolescentes , promoviendo una cultura de convivencia basada en el respeto y la empatía.

“Los chicos y las familias sufren en silencio”, advirtió la legisladora del PRO, quien explicó que la iniciativa surgió “de charlas en colegios con padres y directivos”, ante situaciones que se dan en toda la provincia.

Violencia escolar: estadísticas que alarman

Los fundamentos del proyecto subrayan la urgencia de la respuesta legislativa, a raíz de estadísticas que se desprenden de la prueba Aprender 2024 sobre Clima Escolar en Secundaria en Río Negro. El informe señala que un 32,6% de los estudiantes rionegrinos reportó haber sido agredido físicamente o verbalmente durante 2024. Esta cifra representa un incremento respecto al 29,3% reportado en 2022.

Además, el ciberacoso se consolida como un canal de conflicto activo, con un 23,1% de los estudiantes víctimas de agresiones o dichos molestos en redes sociales.

Para los impulsores del proyecto, el acoso escolar ya no puede interpretarse como un simple “conflicto entre pares”, sino como una violación de derechos humanos fundamentales.

Protocolos de convivencia para colegios públicos y privados

Los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, deberán implementar protocolos institucionales que incluyan mecanismos de denuncia confidenciales de violencia, comunicación inmediata con las familias, intervención interdisciplinaria y acciones restaurativas. El incumplimiento injustificado de estos protocolos será considerado falta institucional.

La legisladora hizo hincapié en la importancia de que las familias y los docentes reconozcan las primeras señales de alerta: “cuando se aísla el chico, o se siente solo, no empieza a ir a los cumpleaños o no tiene convivencia con los chicos en el colegio”, describió. Frei advirtió que estas situaciones, ocurren dentro de las escuelas pero también en clubes y otros espacios de socialización.

Según el proyecto, los padres o tutores de los menores autores de acoso serán responsables por omisión de los deberes de cuidado, orientación y vigilancia. En cuanto a las sanciones, Frei remarcó que prevé actuaciones cuando no haya respuesta familiar. "Si hay un aviso, dos avisos, tres avisos, y el padre o tutor no toma la responsabilidad, o no le da la magnitud al caso que corresponde, obviamente va a haber sanciones".

Sin embargo, aclaró que "no es un proyecto pensado para recaudar", sino que las actuaciones serán través de talleres, sesiones familiares o la realización de trabajo comunitario. "Lo que se busca con el proyecto no es castigar, sino es corregir y enseñar", sostuvo.