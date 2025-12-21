Cipolletti: la policía bonaerense allanó una vivienda por amenazas a Sergio Massa

Los investigadores encontraron una pista del supuesto autor en esta ciudad y ordenaron secuestrar dispositivos electrónicos. El ex candidato a presidente ya había recibido intimidaciones.

Una comisión de la Policía de la provincia de Buenos Aires allanó un departamento del edificio ubicado en la calle Mengelle 224, pleno centro de Cipolletti. El sorpresivo operativo se llevó a cabo la mañana del último viernes, y fue evidente porque un patrullero de esa fuerza permaneció durante varias horas frente al inmueble con sus balizas encendidas.

Una uniformada que se encontraba a bordo de la camioneta oficial aclaró que no podía brindar declaraciones al respecto cuando la consultó LMCipolletti. En tanto que una empleada del inmueble solo pudo indicar que los uniformados se encontraban en una locación del segundo piso.

No obstante se pudo averiguar que la medida se debió a una investigación iniciada por la Justicia bonearense tras una denuncia por amenazas presentada por Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa , el ex ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández y último candidato a presidente por Unión por la Patria , derrotado por Javier Milei.

El procedimiento lo requirió Sebastián Iribarren, fiscal Adjunto de San Isidro, y fue autorizado mediante un exhorto librado a la Justicia rionegrina por el Juzgado de Garantías N°5, con sede en Tigre, partido donde Massa fue intendente y ostenta su principal capital político.

El trámite, que incluía la participación de efectivos de la Comisaría 4ta, ordenaba el secuestro de todo tipo de dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares, computadoras o tablets pertenecientes a un hombre de poco más de 40 años de edad domiciliado en ese inmueble, acusado de cometer el hecho.

Mensajes al Instagram del hijo

Malena Galmarini, quien ocupó diversos cargos públicos como concejal, legisladora provincial y también fue presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) también durante la gestión de Alberto Fernández, sostuvo en su denuncia que el 20 de julio último tomó conocimiento que su hijo Tomás había recibido una serie de mensajes privados amenazantes a través de su cuenta de Instagram que provenían de una cuenta identificada.

Pero además la dirigente dijo que desde la misma cuenta el día anterior también la habían amenazado, lo que le produjo miedo porque las advertencias iban dirigidas a ella y a su familia.

Sergio Massa y Malena Galmarini

Como prueba, Galmarini acompañó las capturas de pantalla con las presuntas amenazas recibidas.

La investigación que puso en marcha la Fiscalía bonaerense determinó que el usuario de Instagram que publicó los mensajes era una persona cuya identidad y número de documento fue constatada. Con esa información solicitaron informes al Ministerio de Seguridad rionegrino, desde donde se precisó la dirección del sospechoso.

Ya habían hecho una denuncia similar

En 2023 Malena Galmarini también denunció amenazas en plena campaña proselitista en la que Sergio Massa fue candidato a presidente de la Nación, postulación que fue respaldada por el oficialismo rionegrino y otros partidos que lo acompañaron.

En esa ocasión también se llegó hasta los presuntos autores a través de una pesquisa realizada por la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. Eran cuatro hombres y una mujer que fueron imputados, aunque luego siguieron en libertad. A raíz de la presentación la jueza María Servini dispuso custodia permanente para Malgarini y sus hijos. Posteriormente la Cámara Nacional Electoral de Argentina confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de las cinco personas.