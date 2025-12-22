Tenía pedido de captura y cayó sospechado por intento de robo a una casa

Un vecino alertó a la Policía por jóvenes que violentaban el portón de una casa del barrio Hidronor. Los atraparon a pocas cuadras.

Ambos jóvenes fueron detenidos la madrugada de este lunes. Sospechan que intentaron entrar a robar a una casa del barrio ex Hidronor.

Policías de la Comisaría 32 de Cipolletti detuvieron durante la madrugada de este lunes a dos jóvenes sospechados de haber intentado robar en una casa del barrio ex Hidronor, donde funcionan distintas dependencias policiales.

Minutos después de la 1 una patrulla de uniformados de esa unidad que realizaba recorridas de prevención por la calle Germán Valle, que atraviesa en forma de “S” el barrio aledaño 10 de Marzo , fueron alertados por un hombre que advirtió que dos desconocidos habían intentado forzar el portón de un inmueble vecino y que habían escapado corriendo hacia la calle Esquiu al notar que los había descubierto.

El testigo brindó datos de la indumentaria , estilo deportivo, que llevaban los desconocidos: uno vestía pantalón negro, con franjas reflectarias y buzo gris o clarito, y el otro de pantalón y buzo oscuro. Ambos usaban gorras y buzo puesto con capucha.

Rastrillaje y detención

Con esos datos el personal salió en su búsqueda por la calle Esquiu y en proximidades de Arenales, a unas dos cuadras de distancia, vieron a dos sujetos con prendas coincidentes que caminaban en forma apresurada. En Belgrano y Arenales lograron interceptaros para proceder a identificarlos.

El trámite les permitió determinar que uno de ellos tiene 23 años y es oriundo de esta ciudad. Mientras que el otro tiene 25 años, también reside acá, pero además tenía pedido de captura solicitado desde mayo de 2021 por el Ministerio Público Fiscal, aunque no se pudo confirmar por qué causa.

Ambos habían quedado detenidos en la dependencia del barrio La Paz, a disposición de la Fiscalía. En tanto que en el inmueble donde habrían intentado ingresar no se constataron daños.

Entró a la universidad, pero para robar

Personal policial del destacamento 114° del barrio Manzanar, en Cipolletti logró recuperar una bicicleta sustraída desde la Facultad de Medicina, ubicada en la esquina de las calles Toschi y Los Arrayanes. El procedimiento se realizó tras un "rápido accionar preventivo", destacaron fuentes de la fuerza.

Ladrón medicina

Como resultado de la intervención, se procedió a la aprehensión del autor del hecho y al secuestro del rodado sustraído, el cual fue recuperado en el lugar.

Se dio intervención a la autoridad judicial correspondiente, iniciándose las actuaciones de rigor por el delito de hurto.