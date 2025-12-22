Condenado por transportar casi ocho kilos de drogas no va preso, pero pierde su camioneta

Es un neuquino que atraparon con un cargamento de marihuana en el puesto de Seguridad Vial ubicado a metros de los puentes carreteros. Valoraron que brindó datos relevantes.

El secuestro de drogas fue en la Caminera de Cipolletti, en 2018.

La Justicia Federal condenó a tres años de prisión en suspenso a un hombre domiciliado en Neuquén que fue sorprendido con casi 8 kilos de marihuana que transportaba en una camioneta en un operativo realizado frente al puesto del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti , ubicado a pocos metros de los puentes carreteros que vinculan con la vecina provincia.

La pena, que no lo lleva tras las rejas , se pactó en un juicio abreviado con el reconocimiento de su culpa por parte del acusado, y en el que se valoró la información que aportó.

El acuerdo incluyó el cumplimiento de pautas de conducta por el término también de tres años, una multa y además el decomiso de la camioneta Chevrolet S-10 en la que llevaban la droga.

Lo delató su nerviosismo

El operativo se llevó a cabo la tarde del 4 de mayo de 2018 y fue clave el nerviosismo que mostró el acusado, que iba acompañado de otro cómplice que no aparece en este expediente.

Sucede que el estado de tensión que relevaron alertó a los policías que habían interceptado el rodado en un control de tránsito rutinario. Y en efecto, las sospechas quedaron corroboradas cuando encontraron dentro del vehículo 17 envoltorios tipo "ladrillos" y trozos, así como flores sueltas de marihuana, por un total de 7,977 kilos más 21 mil pesos en efectivo.

Ante el hallazgo del cargamento intervino el Juzgado Federal de General Roca que dio inicio a una investigación en la que el detenido fue imputado por el delito de "transporte de sustancias estupefacientes".

La causa derivó en un juicio abreviado propuesto por la Fiscalía representada por Diego Paolini y Joaquín Spina con la defensora Pública, Gabriela Labat, en la que le imponían la prisión en suspenso y el resto de las medidas a cumplir.

policia caminera ruta.jpg El secuestro de drogas fue en la Caminera de Cipolletti.

Destacaron la colaboración brindada

Desde la Fiscalía se destacó que consideraron en el acuerdo la colaboración ofrecida por el sujeto, quien brindó información “veraz, útil y comprobable” que permitió “avances significativos en otras actuaciones”. Por ese motivo ofreció la aplicación de una “pena reducida” para el delito enrostrado.

El imputado aceptó el ofrecimiento, con lo que admitió su responsabilidad en los hechos acusados.

El juez Alejandro Silva avaló el acuerdo y dictó el fallo tal lo requerido por las partes. Destacó las pruebas reunidas contra el acusado y su confesión. Explicó que no podía imponer una sanción más severa a la requerida por la Fiscalía.

Reglas de conducta, decomiso y donación

La condena condicional incluye el cumplimiento de pautas de conducta por el término de tres años. Por un lado deberá mantener domicilio, no cometer nuevos delitos y someterse al cuidado y fiscalización de la DECAEP -Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal-. También tiene que abstenerse de consumir drogas y vincularse con personas ligadas al tráfico de estupefacientes.

En tanto que en sustitución de tareas comunitarias tendrá que efectuar una donación de $150.000 al hospital Francisco López Lima de General Roca y pagar una multa de 45 Unidades Fijas. A ello se le suma el decomiso de la camioneta Chevrolet S-10, dominio IZY-064 y de los $21.000 que le secuestraron el día del procedimiento.