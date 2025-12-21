Video: sorpresa por la presencia de carpinchos entre el río Negro y el Colorado

Varios ejemplares fueron vistos sobre la ruta. El registro se viralizó en redes y puso el foco en la presencia de esta especie en una zona donde no es habitual.

Un hecho poco común llamó la atención de vecinos y automovilistas en la zona norte del partido de Patagones, cerca del límite con Río Negro . Varios carpinchos fueron observados desplazándose con extrema tranquilidad cruzando una ruta del lugar.

El avistaje se dio a pocos kilómetros del acceso a la localidad de Villalonga , en cercanías del canal y a pocos kilómetros del río Colorado , una región donde no es habitual el avistamiento de este tipo de fauna, pero que tiene cursos de agua muy voluminosos como el mencionado río y el Negro.

Las imágenes fueron registradas por vecinos de la zona, quienes captaron el momento en que los animales cruzaban la ruta sin mostrar signos de alteración , generando sorpresa y obligando a extremar precauciones a quienes circulaban por el lugar.

Si bien la presencia de animales silvestres no es extraña en áreas rurales, la aparición de carpinchos en este sector despertó especial atención por tratarse de una especie más asociada a humedales y grandes cursos de agua.

carpinchos

“Pensamos que eran jabalíes”

Según relató el portal InfoLuro, los protagonistas del hallazgo contaron que la escena fue completamente inesperada: “Salíamos del acceso hacia Pedro Luro y lo primero que imaginé era que se trataba de jabalíes, que es lo común en esta zona. Pero cuando los vimos de cerca, le dije a mi señora: ‘¡Filmalo, que son carpinchos!’”, explicó uno de los vecinos.

El conductor destacó además la tranquilidad y pasividad de los animales, que obligó a realizar maniobras de cuidado sobre la calzada: “Puse las balizas y tuve que esquivarlos por la contramano porque no se corrían”, relató. El avistamiento se produjo cerca de las 12:30 del mediodía y, según su apreciación, se trataba de un grupo numeroso.

carpinchos capibaras

Precaución al circular por la zona

Ante esta situación, se solicita a quienes transiten por el acceso a Villalonga y sectores cercanos extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y estar atentos a la posible presencia de fauna silvestre sobre la ruta, con el objetivo de evitar siniestros viales y preservar la integridad de los animales.

Qué son los carpinchos y cuál es su hábitat natural

El carpincho, también conocido como capibara, es el roedor más grande del mundo. Es un animal herbívoro, de comportamiento social y semiacuático, que suele desplazarse en grupos y permanecer cerca del agua, donde encuentra alimento y refugio.

En Argentina, su hábitat natural está vinculado a humedales, riberas de ríos, lagunas, bañados y pastizales inundables, con fuerte presencia en el Litoral, el nordeste del país y la cuenca del Paraná. Su distribución hacia zonas más secas o alejadas de grandes cuerpos de agua es menos frecuente, lo que vuelve llamativo el avistamiento registrado en cercanías del río Colorado y próximo al territorio rionegrino.

Carpinchos. Nordelta.

Presencia creciente y debate en los últimos años

En los últimos años, los carpinchos adquirieron gran visibilidad pública en Argentina, especialmente por su aparición en áreas urbanizadas construidas sobre antiguos humedales, como ocurrió en sectores del norte del Gran Buenos Aires. Este fenómeno abrió debates sobre la convivencia entre el avance urbano y la fauna nativa, así como sobre la preservación de los ecosistemas naturales.

Especialistas y organismos ambientales han remarcado en distintas oportunidades que se trata de una especie silvestre protegida y que su desplazamiento suele estar vinculado a modificaciones en el ambiente, cambios en el uso del suelo y la disponibilidad de agua.

Carpinchos Nordelta

Por qué también se los llama capibaras

El carpincho es conocido en muchos países de América Latina como capibara, una denominación que proviene del idioma guaraní. El término original, kapiÿva, puede traducirse como “señor de los pastos” o “comedores de hierba”, en referencia directa a su alimentación herbívora y a su estrecha relación con los ambientes naturales donde habita.

La palabra carpincho, en cambio, es la más utilizada en Argentina y Uruguay, y deriva de lenguas indígenas de la región, aunque su uso quedó arraigado principalmente en el Río de la Plata. En Brasil y en buena parte de la literatura científica y divulgativa internacional, el animal es mencionado casi exclusivamente como capibara o capybara, nombre que se popularizó a nivel global.

Esta diversidad de denominaciones refleja la amplia distribución del animal en Sudamérica y su fuerte vínculo cultural con distintas comunidades de la región.