Oportunidad laboral y comercial por Vaca Muerta Sur: el pueblo que promete "prioridad para los locales"

Importantes autoridades participaron de la audiencia pública del proyecto. "Al menos un 80 % de la mano de Obra en Catriel será local", avisó la intendenta.

La intendenta Daniela Salzotto y representantes de la CASEPE (Cámara de Servicios Petroleros), participaron de la audiencia pública del proyecto Oleoducto Duplicar Norte (Puesto Hernández–Allen), realizada en la Secretaría de Energía de Río Negro en la ciudad de Cipolletti .

Finalizado el encuentro, los catrielenses sintieron que esta vez serían tenidos en cuenta y que a partir de esta obra (aunque sea por un plazo breve), "habrá una posibilidad cierta de trabajo y movimiento comercial y empresarial en la localidad".

Como es costumbre y siguiendo los lineamientos de este tipo de audiencias, se presentó el Estudio de Impacto Ambiental y se abrió la posibilidad para los presentes de dar a conocer su punto de vista y reclamos en algunos casos.

"Al menos un 80 % de mano de obra local"

Al hacer uso de la palabra, la Intendente de Catriel realizó una firme defensa de los intereses de su comunidad, destacando la importancia de que este tipo de proyectos estratégicos generen beneficios reales y concretos para la ciudad.

“Catriel siempre ha sido y seguirá siendo una ciudad abierta a las inversiones y a los proyectos que impulsan el desarrollo y el crecimiento económico”. “El crecimiento debe darse con reglas justas y con prioridad para los Catrielenses”, dijo.

La jefa comunal sostuvo la necesidad de que “se garantice al menos el 80% de mano de obra local, así como también el compre local, fortaleciendo a los trabajadores, comerciantes y empresas de la ciudad”.

Desde agua mineral a herramientas, alquileres, limpieza y mucho más

“Defender el trabajo de nuestra gente no es una opción, es una responsabilidad. Catriel cuenta con mano de obra calificada, con experiencia y con capacidad para ser parte de estos proyectos. Cada obra que se realiza en nuestro territorio debe traducirse en oportunidades, empleo y desarrollo para nuestros vecinos y vecinas”, manifestó la intendente

De igual modo, los referentes de la Cámara de Servicios Petroleros pidieron que se priorice el trabajo y la compra local en la obra que comenzaría en el mes de enero con una duración de al menos 18 meses.

Desde la CASEPE destacaron el pedido de la Empresa Techint: “toda persona que tenga un producto para ofrecer concurra a una reunión el próximo 23 de Diciembre a las 10 a la Secretaría de Energía (Cipolletti) donde se les informará como inscribirse como proveedores. “Se va a necesitar desde agua mineral, hasta comestibles, herramientas, alquileres, limpieza y mucho más”, expresaron en Radio “Alas”.