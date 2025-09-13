Gaucho moderno: Del sulky al monopatín eléctrico por los golpes y caminos de la vida

La historia de este pintoresco vecino que recorre rutas rionegrinas y siempre se hace notar. El Pampa, ejemplo de resiliencia, personaje popular.

El Pampa, un gaucho moderno. Dejó el sulky y se moviliza en monopatín por las rutas rionegrinas.

Se hizo famoso por transitar los caminos rionegrinos en un sulky tirado por caballo, tradición que mantenía desde hace años en Mallín Ahogado . Sin embargo, ahora el gaucho Carlos Fernández , más conocido como El Pampa, se vio forzado a cambiar su medio de transporte por los golpes de la vida . Igual no baja los brazos y va para adelante contento en monopatín eléctrico .

El popular vecino de esa zona se vio afectado por el incendio Confluencia del pasado verano, donde perdió gran parte de sus pertenencias, incluyendo su gran compañero, el sulky .

Además, debido a una operación de cadera que debe realizarse próximamente, no puede volver a andar a caballo, por lo que el monopatín eléctrico se transformó en una alternativa viable para su movilidad diaria.

El gaucho 2.0

Cruzarlo por la ruta genera sorpresa entre los transeúntes: “Cruzarlo siempre es grato y ahora, convertido en un gaucho 2.0, genera sorpresa y asombro”, señalaron vecinos que lo encontraron circulando por la zona al sitio InfoChucao.

El cambio de sulky a monopatín eléctrico refleja la adaptación de Carlos a nuevas formas de movilidad, manteniendo su presencia en los caminos pero incorporando la tecnología a su rutina diaria.

Embed

A pesar de la transición, Carlos conserva la identidad de gaucho, siendo reconocido por los habitantes de la región como un vecino emblemático de Mallín Ahogado.

El episodio también evidencia cómo algunos vecinos combinan la tradición con herramientas modernas para superar las dificultades derivadas de accidentes o desastres naturales.

Movilidad y resiliencia

El uso del monopatín eléctrico permite a Carlos desplazarse de manera segura y práctica, respetando las limitaciones físicas derivadas de su cadera. Los vecinos destacan que, aunque la forma de transporte cambió, el espíritu del gaucho sigue presente en sus recorridos diarios.

El tránsito de Carlos en monopatín se ha convertido en un tema de conversación y en un ejemplo de resiliencia tras los incendios que afectaron la zona.

La combinación de tradición y tecnología representa una forma de adaptación a los cambios sin perder la esencia cultural del gaucho local.