Abren las inscripciones para el ciclo lectivo 2026: todo lo que hay que saber

Desde este lunes se pueden completar las inscripciones para ingresar a nivel inicial, primaria y secundario. Hay tiempo hasta el 26.

E l Ministerio de Educación y Derechos Humanos abrió el período de inscripciones a la educación obligatoria , que incluye sala de 4 años en Educación Inicial, primer grado de Educación Primaria y de primer año de Educación Secundaria, tanto en Escuelas Secundarias Río Negro (ESRN) como en escuelas técnicas.

Las familias tendrán tiempo de anotar a los estudiantes , en cualquiera de las tres modalidades, hasta el viernes 26 del mes en curso.

“En el caso de educación Inicial, las inscripciones se realizan directamente en jardines de infantes o en escuelas primarias con salas de nivel inicial, donde se entrega y completa la planilla correspondiente”, explicó la subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento, Agustina Erpen.

Para Primaria, “las y los estudiantes que cursan la sala de 5 en instituciones públicas recibirán la planilla por parte de sus docentes, debiendo completarla y entregarla en la primera opción consignada como escuela primaria. Asimismo, quienes provengan de instituciones privadas podrán acercarse a la supervisión escolar para recibir orientación y obtener la planilla”, agregó Erpen.

Finalmente, respecto a Secundaria, “los estudiantes de 7º grado en escuelas públicas recibirán la planilla en su institución, podrán completarla y entregarla en la misma escuela”, informó Erpen. Aquellos que provengan de la educación privada y deseen ingresar al sistema público deberán dirigirse a una supervisión de nivel secundario para recibir asesoramiento.

Se eligen opciones y Educación define

Tanto en educación Inicial y Primaria deben consignarse tres opciones de ingreso, mientras que en Secundaria se pueden elegir hasta ocho opciones, dependiendo de la oferta de la localidad: “Es importante consignar la mayor cantidad de opciones posibles para participar en el proceso de clasificación y sorteos”, destacó la subsecretaria.

Cada nivel contempla criterios prioritarios de ingreso, como la pertenencia al radio escolar en Inicial y Primaria. No obstante, este factor no determina automáticamente la vacante.

Finalmente, Erpen destacó que “lo que se garantiza en la inscripción a la educación obligatoria pública es una vacante en la escuela pública. Las opciones que nosotros consignamos en la planilla son opciones prioritarias que se van a tener en cuenta en el sistema, pero siempre en relación a las vacantes disponibles y la cantidad de participantes para ingresar a esa escuela”.